ента новостей

16:35
В двух районах Петербурга с 7 и 9 апреля ограничат дорожное движение
14:10
Концерт музыки Антонио Вивальди в Эрмитаже
13:13
Новый способ кражи данных оставляет пользователей без денег
12:54
В Ленобласти разведчики Росгвардии отработали беспарашютное десантирование
12:46
В Петербурге стартовал X Всероссийский конкурс социальных проектов «Формирование патриотизма в кадетских корпусах»
10:18
В Петербурге стартовал турнир по мини-футболу
10:05
Доля без ипотечных сделок в CПб превысила показатель Москвы
09:58
В поселке имени Свердлова в ДТП с кроссовым мотоциклом пострадали два человека
09:52
В поселке Бугры неизвестные обстреляли автомобиль
09:47
В СПб закрыли кальянные
09:38
В Калининском районе поймали подозреваемую в обмане двух пенсионерок  
09:32
На севере Петербурга житель Московской области угрожал ракетницей в ходе дорожного конфликта
09:23
На Ушаковской набережной двое подростков ограбили 8-летнего мальчика
08:50
В ВОЗ оценили поддержку пожилых людей
08:36
Жители СПб создают финансовые «подушки безопасности»
23:37
Александр Соболев стал автором спасительного для «Зенита» гола в матче с «Локомотивом», счёт – 1:1
13:07
Петербуржцы достойно выступили на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
13:00
Петербургские фигуристы достойно выступили на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов»
12:55
В Ленобласти поймали подозреваемых в разбое в поселке Зеленый Холм
12:48
На проспекте Ветеранов пассажир разбил стекло в троллейбусе
12:08
Дрозденко призвал чиновников эволюционировать
11:48
Депутаты из СПб предложили запретить чиновникам обучать детей за границей
10:15
Инвестиции в курортный проект достигли впечатляющих результатов
09:50
«Победа» возобновляет рейсы в Минск
12:35
На улицах Петербурга появились трамваи и троллейбусы с символикой Великой Победы
12:29
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Ленсовета
11:13
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу Приморского района
11:08
Полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников
10:55
В Петербурге поймали курьера, подозреваемого в обмане пожилого доцента ВУЗа
10:43
В Невксом районе рецидивист ударил ножом подругу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартовал X Всероссийский конкурс социальных проектов «Формирование патриотизма в кадетских корпусах»

В Петербурге стартовал X Всероссийский конкурс социальных проектов «Формирование патриотизма в кадетских корпусах»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Северной столице прошло открытие X Всероссийского конкурса социальных проектов «Формирование патриотизма в кадетских корпусах»

В Северной столице дан старт юбилейному, десятому по счету, Всероссийскому соревнованию социальных инициатив под названием "Воспитание патриотизма в кадетских корпусах". Этот конкурс проводится в городе на Неве с прошлого года. В культурный центр страны съехались воспитанники кадетских училищ со всей России.

В этом году местом проведения стал Военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии РФ. Соревнование разделено на два направления: оценка реализованных социальных проектов, представленных кадетами, и выбор лучшей методической разработки от педагогов-воспитателей. Независимые эксперты из областей философии, права, педагогики и психологии оценивают работы участников. В конкурсе также принимают участие представители различных ведомств, включая Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Следственный комитет, казачество и делегация из ДНР.

На открытии мероприятия вице-губернатор Ирина Потехина выразила благодарность финалистам за их выбор мужской профессии и пожелала им побед не только в конкурсе, но и в жизни.

После приветственных слов начальник академии, генерал-лейтенант Кийко А.Ю., почетные гости и участники почтили минутой молчания память выпускников, военнослужащих и сотрудников, отдавших свои жизни за Родину.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-06-2022, 14:27
В Петербурге состоялся выпуск офицеров института войск национальной гвардии Российской Федерации
13-03-2020, 19:11
Открыт прием заявок в АИС  Молодежь России
12-10-2022, 14:20
Петербургскому военному институту Росгвардии исполнилось 78 лет
14-05-2021, 19:59
В Петербурге прошел первый Чемпионат Росгвардии по регби-7
14-05-2024, 17:39
Посвященный международным турнирам по регби-7 и тэг-регби брифинг состоялся в Санкт-Петербурге
19-07-2017, 15:14
III Городской конкурс социальных проектов «Доброта начинается с тебя»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:58
В поселке имени Свердлова в ДТП с кроссовым мотоциклом пострадали два человека
3-04-2025, 13:00
На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек
3-04-2025, 09:38
На Индустриальном проспекте иномарка сбила 12-летнюю девочку
2-04-2025, 13:52
В Ленобласти мужчина погиб опрокинувшись на квадроцикле
Наверх