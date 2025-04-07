В Петербурге стартовал X Всероссийский конкурс социальных проектов «Формирование патриотизма в кадетских корпусах»

В Северной столице дан старт юбилейному, десятому по счету, Всероссийскому соревнованию социальных инициатив под названием "Воспитание патриотизма в кадетских корпусах". Этот конкурс проводится в городе на Неве с прошлого года. В культурный центр страны съехались воспитанники кадетских училищ со всей России.

В этом году местом проведения стал Военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии РФ. Соревнование разделено на два направления: оценка реализованных социальных проектов, представленных кадетами, и выбор лучшей методической разработки от педагогов-воспитателей. Независимые эксперты из областей философии, права, педагогики и психологии оценивают работы участников. В конкурсе также принимают участие представители различных ведомств, включая Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Следственный комитет, казачество и делегация из ДНР.

На открытии мероприятия вице-губернатор Ирина Потехина выразила благодарность финалистам за их выбор мужской профессии и пожелала им побед не только в конкурсе, но и в жизни.

После приветственных слов начальник академии, генерал-лейтенант Кийко А.Ю., почетные гости и участники почтили минутой молчания память выпускников, военнослужащих и сотрудников, отдавших свои жизни за Родину.