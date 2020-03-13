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Питерец.ру » Общество » Открыт прием заявок в АИС  Молодежь России

Открыт прием заявок в АИС  Молодежь России

0
96
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Грант до 15 млн рублей может получить вуз, а обычный петербуржец на свой проект может получить до 2,5 млн рублей

Открыт прием заявок в АИС  Молодежь России  (https://myrosmol.ru) на Всероссийский конкурс молодежных проектов. Впервые конкурс проводится одновременно как для физических лиц, так и вузов России.

В конкурсе может принять участие молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая сможет получить поддержку до 2,5 млн рублей на реализацию своего уникального проекта.

Всероссийский конкурс молодежных проектов для физических лиц проходит по следующим направлениям:

∙ Добровольчество;

∙  Инициативы творческой молодежи;

∙  Молодежные медиа;

∙  Патриотическое воспитание;

∙  Профилактика негативных проявлений в молодежной среде

и межнациональное взаимодействие;

∙  Укрепление семейных ценностей;

∙  Спорт, ЗОЖ, туризм;

∙  Развитие социальных лифтов;

∙  Студенческие инициативы

В конкурсе могут принять участие образовательные организации высшего образования (за исключением казенных учреждений), зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке не позднее чем за один год до проведения конкурса.

Вуз вправе представить не более 3 проектов в каждой из номинаций. По результатам конкурса одной организации может быть предоставлен грант на осуществление только одного проекта в каждой номинации. Размер гранта образовательным организациям высшего образования не может превышать 15 млн рублей.

Всероссийский конкурс молодежных проектов для вузов проходит по следующим направлениям:

∙  Добровольчество;

∙  Инициативы творческой молодежи;

∙  Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков;

∙  Молодежные медиа;

∙  Патриотическое воспитание;

∙  Профилактика негативных проявлений в молодежной среде

и межнациональное взаимодействие;

∙  Развитие социальных лифтов;

∙  Развитие студенческих клубов;

∙  Спорт, ЗОЖ, туризм;

∙  Студенческие отряды;

∙  Студенческое самоуправление;

∙  Укрепление семейных ценностей.

Заявку на конкурс для физических лиц и вузов можно подать до 12:00 (по мск) 1 апреля 2020 года включительно.

Отметим, Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 23 проектов открытой платформы  «Россия — страна возможностей».

Источник: Комитет по молодежной политике
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