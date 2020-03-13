Открыт прием заявок в АИС Молодежь России (https://myrosmol.ru) на Всероссийский конкурс молодежных проектов. Впервые конкурс проводится одновременно как для физических лиц, так и вузов России.
В конкурсе может принять участие молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая сможет получить поддержку до 2,5 млн рублей на реализацию своего уникального проекта.
Всероссийский конкурс молодежных проектов для физических лиц проходит по следующим направлениям:
∙ Добровольчество;
∙ Инициативы творческой молодежи;
∙ Молодежные медиа;
∙ Патриотическое воспитание;
∙ Профилактика негативных проявлений в молодежной среде
и межнациональное взаимодействие;
∙ Укрепление семейных ценностей;
∙ Спорт, ЗОЖ, туризм;
∙ Развитие социальных лифтов;
∙ Студенческие инициативы
В конкурсе могут принять участие образовательные организации высшего образования (за исключением казенных учреждений), зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке не позднее чем за один год до проведения конкурса.
Вуз вправе представить не более 3 проектов в каждой из номинаций. По результатам конкурса одной организации может быть предоставлен грант на осуществление только одного проекта в каждой номинации. Размер гранта образовательным организациям высшего образования не может превышать 15 млн рублей.
Всероссийский конкурс молодежных проектов для вузов проходит по следующим направлениям:
∙ Добровольчество;
∙ Инициативы творческой молодежи;
∙ Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков;
∙ Молодежные медиа;
∙ Патриотическое воспитание;
∙ Профилактика негативных проявлений в молодежной среде
и межнациональное взаимодействие;
∙ Развитие социальных лифтов;
∙ Развитие студенческих клубов;
∙ Спорт, ЗОЖ, туризм;
∙ Студенческие отряды;
∙ Студенческое самоуправление;
∙ Укрепление семейных ценностей.
Заявку на конкурс для физических лиц и вузов можно подать до 12:00 (по мск) 1 апреля 2020 года включительно.
Отметим, Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 23 проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей».