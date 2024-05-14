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Посвященный международным турнирам по регби-7 и тэг-регби брифинг состоялся в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росгвардия
Посвященный международным турнирам по регби-7 и тэг-регби брифинг состоялся в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась встреча коллегии судей Международных турниров по регби-7 среди внутренних войск и национальных гвардий дружественных стран, III Чемпионата Росгвардии среди военных институтов и I Первенство по тэг-регби среди довузовских образовательных организаций Росгвардии и Минобороны России. Участие в нем приняли начальник отдела спорта высших достижений спортивного комитета Росгвардии - главный судья соревнований полковник Олег Кишинев, участники соревнований.
В турнирах примут участие команды от военных институтов Росгвардии из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Саратова, Перми, президентских кадетских училищ из Москвы и Перми, Суворовского военного училища, Нахимовского военно-морского училища, пансиона воспитанниц Минобороны РФ и кадетских училищ Санкт-Петербурга, сборные команды национальной гвардии Республики Узбекистан, внутренних войск МВД Кыргызской Республики.
В завершение мероприятия полковник Олег Кишинев напутствовал спортсменов на победу и пожелал успехов в освоении дальнейшей профессии.
Регби-7 – олимпийский вид спорта, укороченная и более динамичная разновидность классического регби. В матчах участвуют команды по 7 человек в каждой и играют два тайма по 7 минут с перерывом в 1 минуту.

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