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Питерец.ру » Общество » Петербургскому военному институту Росгвардии исполнилось 78 лет

Петербургскому военному институту Росгвардии исполнилось 78 лет

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42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Санкт-Петербургскому военному институту Росгвардии исполнилось 78 лет

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония, посвященная 78-й годовщине со дня формирования Санкт-Петербургского ордена Жукова военного института войск национальной гвардии Российской Федерации.
На плацу военного института курсантов и ветеранов поздравил начальник учебного заведения полковник юстиции Андрей Кийко и вручил отличившимся росгвардейцам погоны к очередным воинским званиям и ведомственные награды.
Санкт-Петербургский ордена Жукова военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации сформирован в 1944 году, с тех пор учебное заведение подготовило более 33 тыс. офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. Выпускники института принимали участие в обеспечении общественной безопасности и защите конституционного строя всех конфликтов современности отечественной истории.
12 октября 2018 года Санкт-Петербургскому военному институту войск национальной гвардии вручено Боевое знамя нового образца. Указом Президента Российской Федерации № 215 от 13 мая 2019 года, «За высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные входе выполнения учебно-боевых задач, подготовку квалифицированных специалистов» военный институт награжден орденом Жукова.
Десять лет назад в военном институте восстановлены исторические традиции - возобновилась подготовка офицеров воспитателей, а с 2022 года военный институт осуществляет подготовку специалистов для военно-политических (политических) органов войск национальной гвардии Российской Федерации.

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