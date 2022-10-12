Петербургскому военному институту Росгвардии исполнилось 78 лет

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония, посвященная 78-й годовщине со дня формирования Санкт-Петербургского ордена Жукова военного института войск национальной гвардии Российской Федерации.

На плацу военного института курсантов и ветеранов поздравил начальник учебного заведения полковник юстиции Андрей Кийко и вручил отличившимся росгвардейцам погоны к очередным воинским званиям и ведомственные награды.

Санкт-Петербургский ордена Жукова военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации сформирован в 1944 году, с тех пор учебное заведение подготовило более 33 тыс. офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. Выпускники института принимали участие в обеспечении общественной безопасности и защите конституционного строя всех конфликтов современности отечественной истории.

12 октября 2018 года Санкт-Петербургскому военному институту войск национальной гвардии вручено Боевое знамя нового образца. Указом Президента Российской Федерации № 215 от 13 мая 2019 года, «За высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные входе выполнения учебно-боевых задач, подготовку квалифицированных специалистов» военный институт награжден орденом Жукова.

Десять лет назад в военном институте восстановлены исторические традиции - возобновилась подготовка офицеров воспитателей, а с 2022 года военный институт осуществляет подготовку специалистов для военно-политических (политических) органов войск национальной гвардии Российской Федерации.