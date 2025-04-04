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Питерец.ру » Общество » В СПб бешенства нет!

В СПб бешенства нет!

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
vk.com/vet_78
В Северной столице опровергли слухи о случаях бешенства

«Питерец.ру» сообщает, что Управление ветеринарии СПб официально опровергло слухи о бешенстве среди животных, которые появились в соцсетях. В ведомстве отметили, что почти 40 лет на территории города не было зафиксировано ни одного случая бешенства.

Жителям города напомнили, что в городской ветстанции проводят вакцинацию животных. Хозяева питомцев могут сделать комплексную бесплатную прививку, защищающую не только от бешенства, но и от других инфекционных заболеваний.

Особое внимание уделяется работе с бездомными животными. Согласно местному законодательству, все кошки и собаки без хозяев должны быть вакцинированы от бешенства. Горожан также призвали быть внимательными и не распространять слухи, не подтвержденные официальными источниками.

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