В СПб бешенства нет!

«Питерец.ру» сообщает, что Управление ветеринарии СПб официально опровергло слухи о бешенстве среди животных, которые появились в соцсетях. В ведомстве отметили, что почти 40 лет на территории города не было зафиксировано ни одного случая бешенства.

Жителям города напомнили, что в городской ветстанции проводят вакцинацию животных. Хозяева питомцев могут сделать комплексную бесплатную прививку, защищающую не только от бешенства, но и от других инфекционных заболеваний.

Особое внимание уделяется работе с бездомными животными. Согласно местному законодательству, все кошки и собаки без хозяев должны быть вакцинированы от бешенства. Горожан также призвали быть внимательными и не распространять слухи, не подтвержденные официальными источниками.