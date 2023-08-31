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Питерец.ру » Общество » В Петербурге ведется модернизация и строительство государственных ветеринарных клиник

В Петербурге ведется модернизация и строительство государственных ветеринарных клиник

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Петербурге ведется модернизация и строительство государственных ветеринарных клиник

В день работника ветеринарии, который отмечается 31 августа, вице-губернатор Олег Эргашев посетил Санкт Петербургскую горветстанцию и поздравил специалистов Управления ветеринарии с профессиональным праздником.

Санкт‑Петербург является родиной отечественной ветеринарии. Более 300 лет назад ее история началась с издания Указа Великого Петра «О доброй коновальной науке». Первое в России ветеринарное учебное заведение было открыто 215 лет назад при Санкт‑Петербургской медико-хирургической академии. Именно в Санкт‑Петербурге 155 лет назад было создано Ветеринарное управление, а также губернские и уездные управления ветеринарной службой страны.

Вице-губернатор отметил, что в Санкт Петербурге развитию ветеринарии уделяется особое внимание. «В разных районах города прошли комплексную реконструкцию существующие клиники. Учреждения оснащаются не только современным оборудованием для лечения животных, но и клинико-диагностическими комплексами полного цикла.

Ведется строительство новых клиник. Несколько лет назад в Калининском районе открыта ветеринарная клиника XXI века, построенная по эргономически оптимальным требованиям к пациентам и их владельцам. Недавно введенная в эксплуатацию клиника в Ломоносове крайне востребована и уже завоевала отличную репутацию у владельцев животных. На Лиговском проспекте заканчивается строительство Центра ветеринарии, который станет крупнейшим в Северо-Западном регионе России многопрофильным учреждением: наряду с современным лечебным и лабораторным комплексом здесь будут работать учебные и научные подразделения», - подчеркнул Олег Эргашев.

Сегодня в государственную систему ветеринарии Петербурга входит 49 ветклиник, в которых работают более 800 человек. В 1-м полугодии 2023 года специалистами Городской ветеринарной станции и районных клиник было принято 160 тысяч животных, в том числе более 100 тысяч мелких домашних животных. 100 тысяч жителей нашего города ежегодно пользуются социальной акцией по бесплатной комплексной вакцинации собак от бешенства и видовых инфекций.

Вице-губернатор отметил, что город активно продолжает поддерживать инициативу Управления ветеринарии по воспитанию у молодежи гуманного и ответственного отношения к животным. В Петербурге регулярно проводятся занятия со школьниками, социально значимые выставки и фестивали. В сентябре в 12 раз пройдет «Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности», который традиционно соберет на своей площадке руководителей и представителей ветеринарных ведомств, предприятий АПК, агробизнеса, ведущих ученых и практикующих ветеринарных врачей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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