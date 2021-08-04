Животные не всегда дружны

Животные часто ведут себя миролюбиво по отношению к людям или, по крайней мере, на нас не нападают. Однако такая тенденция проявляется далеко не всегда. Ну а с некоторыми представителями мира фауны лучше и вовсе не встречаться.

«Питерец.ру» сообщает, что в первую половину 2021 года примерно 4,4 тыс. петербуржцев столкнулись с нападением со стороны животных. Этим людям пришлось обращаться за помощью в медицинские учреждения города. Причем в 80 случаях произошло столкновение горожан с представителями дикой природы.

К счастью, никто из этих людей не заразился бешенством. Однако в этом вопросе нужно быть очень осторожным. Когда заболевание уже развилось, вылечить такого человека становится невозможно.

Заражение может произойти не только в результате укуса. К негативным последствиям может привести даже царапина. Опасность бешенства также возникает, еще слюна больного животного проникает в слизистые или попадает на свежие раны человека. Для спасения от этого опаснейшего заболевания назначают специальный курс прививок, который можно пройти бесплатно.