В Петербурге депутаты обсудили ситуацию с бездомными животными

Санкт-Петербург нуждается в дополнительных средствах на ремонт и строительство новых приютов для бездомных животных. При этом в городе ежегодно растет число таких питомцев. Об этом на заседании комиссии по социальной политике и здравоохранению рассказал начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев.

Во время рассмотрения проекта городского бюджета на 2023 год заявлено, что для ведомства заложены ассигнования в размере около 245 миллионов рублей. Основную часть планируется потратить на благоустройство и охрану окружающей среды, а также обеспечение и исполнение госзадания.

Вместе с тем предварительно выделенная к первому чтению проекта бюджета сумма составила порядка 60% от заявленной Управлением ветеринарии. Представители исполнительного органа власти вместе с депутатами Законодательного Собрания обратили внимание на необходимость увеличения бюджетных средств для ведомства.

– Мы должны пытаться сделать все, чтобы увеличить финансирование бюджета на эти цели. Никто, кроме Управления ветеринарии, проблему с безнадзорными животными в нашем городе не решит. Предлагаю на следующей неделе еще раз обсудить этот вопрос с участием Комитета по финансам и Комитета по строительству Санкт-Петербурга, – подчеркнул председатель парламентской комиссии Александр Ржаненков.