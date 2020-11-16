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Питерец.ру » Общество » Ветеринары Ленобласти – лучшие в России

Ветеринары Ленобласти – лучшие в России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Профессиональная и общественная работа ленинградской госветслужбы отмечена медалями Минсельхоза.

Награды вручены по итогам профессиональных конкурсов Министерства сельского хозяйства РФ в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020».

Золотой медали удостоена работа станции по борьбе с болезнями животных Кингисеппского и Сланцевского районов по поддержанию стабильно благополучной эпизоотической ситуации на территории Ленинградской области после ликвидации первичных очагов африканской чумы свиней (АЧС).

Серебряной медали награжден Ленинградский областной эпизоотический отряд за эффективное проведение мероприятий по ликвидации очагов АЧС на особо охраняемой природной территории Ленинградской области.

Серебряная медаль и у станции по борьбе с болезнями животных Тихвинского и Бокситогорского районов за ликвидацию бешенства животных на территории Тихвинского района.

Также золотой медали удостоено управление ветеринарии Ленинградской области за программу по увековечиванию памяти о ветеринарных специалистах региона, участников Великой Отечественной войны и трудового фронта.

В этом году, объявленном в России Годом памяти и славы, специалисты госветслужбы разработали и установили памятник военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады Ленинграда, и выпустили в честь 75-летия Победы книгу об истории военной ветеринарии Ленинградской области.

Справка

Сегодня специалисты госветслужбы, продолжая сохранять эпизоотическое благополучие региона, ведут дезинфекцию общественных территорий области против вируса COVID-19. С 30 марта госветслужба уже обработала почти 51 тыс. объектов площадью более 8,5 млн кв. метров.

Источник: Администрация Ленобласти
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