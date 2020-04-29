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Питерец.ру » Общество » Россельхознадзор: о правилах путешествия с домашними питомцами по территории страны

Россельхознадзор: о правилах путешествия с домашними питомцами по территории страны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Управление Россельхознадзора: о правилах путешествия с домашними питомцами по территории страны

В связи с наступлением дачного сезона и периода отпусков Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям напоминает о правилах перемещения кошек и собак по территории Российской Федерации.

При осуществлении перевозки домашних питомцев внутри страны без смены владельца и с целью, не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности, оформление ветеринарных сопроводительных документов не требуется. Животные должны сопровождаться ветеринарным паспортом, в котором указаны отметки, что собаки вакцинированы от бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво и аденовирусных инфекций, лептоспироза, а кошки от бешенства и панлейкопении.

Вакцинация от каждой из перечисленных болезней, кроме бешенства, должна осуществляться вакциной со сроком ревакцинации, не превышающим 12 месяцев. Если животные не были привиты от указанных болезней, кроме бешенства, в течение 12 месяцев перед отправкой, то вакцинация должна быть проведена не позже, чем за 20 дней до поездки

В течение 14 дней до начала путешествия должен быть проведен клинический осмотр животного и в паспорте сделана соответствующая отметка государственным ветеринарным врачом, дающая право на перемещение животного в течение 120 дней при условии, что за этот период не истекает срок действия вакцинации (ревакцинации) против бешенства.

В случае перемещения домашних питомцев по территории Российской Федерации авиационным транспортом перед посадкой необходимо предъявить животное ветеринарному инспектору в аэропорту для получения посадочного талона.

Так с начала года в аэропорту «Пулково» ветеринарный контроль должностных лиц Управления Россельхознадзора прошли 2532 кошки и собаки, перемещавшиеся по территории страны.

Источник: Россельхознадзор
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