В Ивангороде заканчивается благоустройство набережной реки Нарова

В рамках реализации проекта «Родной берег», который стал победителем во Всероссийском конкурсе, идет масштабное преображение набережной реки Нарова. Этот проект имеет большое значение для города, так как после его завершения прогулочный маршрут вдоль реки увеличится в шесть раз, что значительно расширит рекреационные возможности как для местных жителей, так и для туристов, желающих насладиться природой и атмосферой этого места.

На данный момент работы находятся на завершающей стадии. Основные задачи, которые еще предстоит выполнить, включают мощение тротуарной плиткой, установку освещения вдоль набережной и посев газонов, что придаст территории ухоженный и привлекательный вид. Подрядчики, ответственные за выполнение этих работ, уверяют, что к Дню Победы, который отмечается 9 мая, прогулочный променад будет готов, и жители смогут наслаждаться новыми благоустроенными территориями.

Как отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Егор Мищеряков во время своей рабочей поездки в Кингисеппский район, все работы находятся под постоянным контролем специалистов как нашего комитета, так и Центра компетенций. Это говорит о том, что проект реализуется с особым вниманием к качеству и срокам выполнения работ.

Стоит отметить, что проект «Родной берег» был инициирован в результате победы в Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это не просто благоустройство, но и важный шаг к сохранению исторического облика данной территории, что делает проект особенно ценным для местного населения и туристов. В рамках реализации проекта предусмотрено создание комфортной городской среды, которая позволит людям проводить время на свежем воздухе, наслаждаться природой и культурным наследием региона.

Таким образом, преображение набережной Наровы не только улучшит качество жизни местных жителей, но и привлечет больше туристов, что в свою очередь положительно скажется на экономике региона. Важно, что в процессе работы учитываются мнения и пожелания граждан, что делает проект более успешным и востребованным. В конечном итоге, ожидается, что новая набережная станет излюбленным местом для прогулок, отдыха и проведения досуга как для жителей Кингисеппа, так и для гостей города.