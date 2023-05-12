По инициативе петербуржцев у слияния Ждановки с Малой Невкой создадут новое общественное пространство

В Петроградском районе Петербурга, на Леонтьевском мысе, появляется новое общественное пространство. Там, где раньше была несанкционированная парковка и пустырь, теперь проложены пешеходные дорожки и высажены деревья. В июне техника возобновляет работы, чтобы продлить пешеходную зону, сделать площадки для активного и тихого отдыха горожан. Благоустройство территории проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), в основе которой – партпроект «Единой России» «Городская среда».

«В 2021 году был разработан проект благоустройства территории набережной Леонтьевского мыса и было принято решение разбить его на этапы. Первый этап успешно реализован в прошлом году, и вместо несанкционированной парковки здесь появилась пешеходная зона, были установлены новые уличные светильники и зона отдыха. Второй этап будет реализован в этом году. Здесь появится видовая площадка, разделенные зоны отдыха – для активного и тихого, спокойного. Также предполагается зона отдыха у воды», – рассказала исполнительный секретарь Петроградского районного отделения «Единой России» Екатерина Широкова.

Техника, по ее словам, возобновит работы летом и к 1 сентября здесь появится непрерывный прогулочный маршрут с сохранением существующего ландшафта территории. Проектом предусмотрено устройство неокуба для скалолазания и песочницы, установка качелей, каруселей, навесов и масштабное озеленение территории.

Есть планы и на третий этап благоустройства Леонтьевского мыса – чтобы завершить создание непрерывного пешеходного пространства набережной реки Ждановки, а также продолжить формирование пешеходных маршрутов вдоль береговой линии Петроградского района. Дальнейшие работы должны охватить неблагоустроенную площадку, огороженную сейчас бетонными блоками, препятствующими парковке автотранспорта. На этой территории хотят разместить малые архитектурные формы, арт объект и разбить цветники.

«Безусловно, комфортный город – это приоритетное направление развития Санкт-Петербурга. Сейчас на портале «Городсреда» проходит голосование, где каждый житель может оставить свой голос за реализацию третьего этапа проекта в Петроградском районе. Мы приглашаем всех активных жителей поддержать наш проект и проголосовать за дальнейшее проведение работ», – призвала исполнительный секретарь Петроградской партийной первички.

Напомним, онлайн-голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая. В Санкт-Петербурге жители смогут выбрать территории, которые, по их мнению, необходимо привести в порядок в ближайшее время. На выбор горожан представлены общественные пространства, расположенные во всех районах Северной столицы.

Отдать свой голос в ходе онлайн-отбора смогут жители старше 14 лет. Для этого необходимо авторизоваться на платформе «Городсреда» через портал «Госуслуги». Средства федерального проекта потратят на те объекты, которые наберут наибольшее число голосов.

Проект реализуется в стране уже несколько лет и является одним из приоритетов, включенных в Народную программу «Единой России». Ранее правительство страны поддержало инициативу «Единой России» о расширении программы «Комфортная городская среда» на города численностью до 250 тысяч человек.

В Петербурге за последние годы благоустроены десятки пространств, за которые проголосовали горожане. Основная цель проекта — сделать города более комфортными для жителей, а также вовлечь людей в процесс благоустройства.