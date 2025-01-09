На набережной реки Фонтанки из-за потопа ограничено движение транспорта

Как сообщает пресс-служба Водоканала, 9 января на Горячую линию поступило сообщение о вытекании холодной воды на проезжую часть возле дома 92 на набережной реки Фонтанки.

В результате обследования было выявлено, что причиной утечки стало технологическое нарушение на магистрали диаметром 400 мм.

Сейчас две бригады Водоканала пытаются устранить вытекания, после чего приступят к ликвидации технологического нарушения.

На время работ ограничено движение автомобилей по одной полосе в направлении от Гороховой улицы к Малому Казачьему переулку.