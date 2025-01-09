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Питерец.ру » Происшествия » На набережной реки Фонтанки из-за потопа ограничено движение транспорта

На набережной реки Фонтанки из-за потопа ограничено движение транспорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
На набережной Фонтанки из-за прорыва трубы холодного снабжения поврежден асфальт и затопила дорогу

Как сообщает пресс-служба Водоканала, 9 января на Горячую линию поступило сообщение о вытекании холодной воды на проезжую часть возле дома 92 на набережной реки Фонтанки. 

В результате обследования было выявлено, что причиной утечки стало технологическое нарушение на магистрали диаметром 400 мм.

Сейчас две бригады Водоканала пытаются устранить вытекания, после чего приступят к ликвидации технологического нарушения.

На время работ ограничено движение автомобилей по одной полосе в направлении от Гороховой улицы к Малому Казачьему переулку.

Источник: Водоканал
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