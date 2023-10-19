В Петербурге в устье Смоленки появится большая парковая зона для отдыха

В Петербурге на Васильевсокм острове в настоящее время активно ведутся работы по улучшению первого этапа Линейного парка, который простирается вдоль Морской набережной. Сейчас благоустраиваются территории зеленых насаждений общего пользования, расположенные в устье реки Смоленки - сквер Александра Володина и два сквера между улицей Кораблестроителей и Новосмоленской набережной южнее и севернее реки Смоленки. Проведение работ и контроль за проектом осуществляются первым заместителем главы администрации Василеостровского района Галиной Королевой и депутатом Петербургского парламента, единороссом Константином Чебыкиным.
По словам Галины Королевой, этот объект является очень значимым для жителей Василеостровского района.
Галина Королева рассказала, что сейчас идет мощение плиткой, работа по устройству газонов, высаживают деревья.
Константин Чебыкин рассказал, что ранее фракция «Единая Россия» этот проект активно поддержала, и сейчас идет его воплощение в жизнь.
Жительница близлежащего дома Людмила Леонтьева рассказала, что каждый вечер ходит гулять и любуется будущим парком.
«Всё быстро делается, молодцы ребята, мы их немножко даже подбадриваем, успокаиваем. Спасибо всем за то, что о нас думают, такую красоту сделали. Плохо, что осень, зима, не увидим всего», - отметила она.
Площадь благоустройства 1 этапа линейного парка составляет более 38 тысяч квадратных метров. На территории парка будут детская и спортивная площадки, будет высажено 19 различных видов деревьев и 17 различных видов кустарников, всего - около 11 тысяч штук.
Проектировщиками в работе над проектом были учтены не только рельеф местности, сложившаяся территориальная застройка, но и пожелания жителей, которые принимали активное обсуждение в ходе рабочих встреч и общественных слушаний по вопросу благоустройства Линейного парка. Новая планировка территории предусматривает технический
и художественно-композиционный подход с учетом всех нормативных требований. На территории предусмотрено максимальное озеленение с сохранением существующих посадок, транзитное движение пешеходов с местами для отдыха, функциональное и декоративное освещение, детская игровая зона, выполненная из природных материалов, добавлены небольшие спортивные зоны. Эти территории по праву можно будет назвать «оазисами» среди транспортных магистралей и многоэтажной застройки Василеостровского района.
Народная программа «Единой России» сбалансирована с ключевыми параметрами национальных проектов и госпрограмм. Ее реализацию контролируют депутаты совместно с региональными профильными ведомствами и муниципалитетами.
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