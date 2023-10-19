В Петербурге в устье Смоленки появится большая парковая зона для отдыха

В Петербурге на Васильевсокм острове в настоящее время активно ведутся работы по улучшению первого этапа Линейного парка, который простирается вдоль Морской набережной. Сейчас благоустраиваются территории зеленых насаждений общего пользования, расположенные в устье реки Смоленки - сквер Александра Володина и два сквера между улицей Кораблестроителей и Новосмоленской набережной южнее и севернее реки Смоленки. Проведение работ и контроль за проектом осуществляются первым заместителем главы администрации Василеостровского района Галиной Королевой и депутатом Петербургского парламента, единороссом Константином Чебыкиным.

По словам Галины Королевой, этот объект является очень значимым для жителей Василеостровского района.

«В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и Народной программы «Единой России» этот проект был поддержан, что особенно важно, жителями района. Они подключились тогда, когда мы разрабатывали проект этого парка. Он будет входить в большой проект благоустройства Василеостровского района. И потом это в окончательном варианте всё войдет в большой парк, так называемый Линейный парк, который будет располагаться вдоль всей морской набережной, от окончания Морской набережной и до гостиницы «Прибалтийская». В этом году будет сделан элемент парка на Смоленке, за рекой Смоленкой и парк Володина – три объекта будут сданы в этом году», - отметила она.

Галина Королева рассказала, что сейчас идет мощение плиткой, работа по устройству газонов, высаживают деревья.

«И что очень хорошо – очень много деревьев было сохранено на этой территории. То есть не уничтожены зеленые насаждения, а еще приумножены. Частично мы убрали по просьбам жителей, а частично посадили новые. И я думаю, что этот парк будет привлекать в том числе и семьи с детьми, потому что здесь будут детская и спортивная площадки. В дальнейшем будет фонтан, ближе к выходу на Финский залив, который завершит всю экспозицию. Я думаю, что этот парк будет хорошим, знаменательным проектом для всех василеостровцев», - заключила глава районного отделения единороссов.

Константин Чебыкин рассказал, что ранее фракция «Единая Россия» этот проект активно поддержала, и сейчас идет его воплощение в жизнь.

«Это народный парк, который все вместе - василеостровцы, представители различных партийных фракций - отстояли. Здесь должны были строить в свое время апартаменты, но мы отстояли парк. И сейчас идет воссоздание такой красоты. Действительно, проект очень интересный, уникальный. На Васильевском острове у нас не хватает зеленых насаждений. Это будет очень отличный подарок для всех василеостровцев, а всем нашим жителям хочу сказать большое спасибо: парк на Смоленке стал действительно народным проектом. Отдельное спасибо хочу сказать Елене Марусиной - вдохновительнице всех наших побед, жительнице Васильевского острова», - сказал парламентарий.

Жительница близлежащего дома Людмила Леонтьева рассказала, что каждый вечер ходит гулять и любуется будущим парком.

«Всё быстро делается, молодцы ребята, мы их немножко даже подбадриваем, успокаиваем. Спасибо всем за то, что о нас думают, такую красоту сделали. Плохо, что осень, зима, не увидим всего», - отметила она.

Площадь благоустройства 1 этапа линейного парка составляет более 38 тысяч квадратных метров. На территории парка будут детская и спортивная площадки, будет высажено 19 различных видов деревьев и 17 различных видов кустарников, всего - около 11 тысяч штук.

Проектировщиками в работе над проектом были учтены не только рельеф местности, сложившаяся территориальная застройка, но и пожелания жителей, которые принимали активное обсуждение в ходе рабочих встреч и общественных слушаний по вопросу благоустройства Линейного парка. Новая планировка территории предусматривает технический

и художественно-композиционный подход с учетом всех нормативных требований. На территории предусмотрено максимальное озеленение с сохранением существующих посадок, транзитное движение пешеходов с местами для отдыха, функциональное и декоративное освещение, детская игровая зона, выполненная из природных материалов, добавлены небольшие спортивные зоны. Эти территории по праву можно будет назвать «оазисами» среди транспортных магистралей и многоэтажной застройки Василеостровского района.

Народная программа «Единой России» сбалансирована с ключевыми параметрами национальных проектов и госпрограмм. Ее реализацию контролируют депутаты совместно с региональными профильными ведомствами и муниципалитетами.