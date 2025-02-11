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Питерец.ру » Политика » Глава города заговорил о важности квалифицированных кадров

Глава города заговорил о важности квалифицированных кадров

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
spbdnevnik.ru
Губернатор Беглов уделил внимание вопросу подготовки профессиональных кадров

«Питерец.ру» сообщает, что в рамках своего выступления губернатор Беглов подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров для различных сфер деятельности. Он отметил, что это является ключевым фактором успешного развития города и обеспечения его конкурентоспособности.

По словам губернатора, что подготовка квалифицированных кадров должна быть приоритетной задачей для всех образовательных учреждений. Он призвал педагогов и руководителей образовательных организаций уделить особое внимание этому вопросу.

Александр Беглов также отметил, что город готов оказывать поддержку образовательным учреждениям, которые активно занимаются подготовкой кадров. Это позволит создать условия для развития профессиональных навыков молодежи и обеспечить ее успешное будущее.

Губернатор призвал молодых людей не бояться экспериментировать и искать свое призвание. Он подчеркнул, что в современном мире важно быть готовым к переменам и постоянно развиваться.

Александр Беглов выразил уверенность, что совместные усилия всех участников образовательного процесса позволят подготовить квалифицированные кадры, которые будут востребованы на рынке труда и смогут внести свой вклад в развитие города.

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