День Космических войск

Уважаемые военнослужащие и курсанты Воздушно-космических сил России! Дорогие ветераны!

От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поздравляю вас с Днём Космических войск!

Эта дата связана со знаменательным событием в истории отечественной и мировой космонавтики – запуском в 1957 году первого искусственного спутника Земли. Как и 65 лет назад, наша страна продолжает быть одним из лидеров в освоении космического пространства, добиваясь значимых результатов как в гражданской, так и военной отраслях.

Сегодня на защите стратегических рубежей России стоят настоящие профессионалы – специалисты, которые обладают разносторонними знаниями и умениями, способны максимально эффективно и молниеносно отражать любые угрозы из космоса. Непрерывно развиваются вооружение и инфраструктура: создаются и запускаются передовые космические аппараты и ракеты-носители, работает и совершенствуется система предупреждения о ракетном нападении, вводятся в строй новейшие элементы противокосмической обороны.

Важную роль в создании мощного кадрового и научного потенциала для этой сферы играет Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. Сегодня из её стен выходят офицеры, которые демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки, безупречную боевую выучку, готовность оперативно решать поставленные задачи. Отрадно, что в вузе продолжаются славные традиции, заложенные предшественниками.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на службе Родине!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский