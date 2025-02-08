Глава города поздравил ученых

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем российской науки. Он отметил, что научные достижения являются основой для технологического развития страны и повышения ее конкурентоспособности на мировой арене.

Глава города подчеркнул, что наука вносит значительный вклад в укрепление экономики и улучшение качества жизни людей. Он также выразил уверенность, что петербургские ученые продолжат свои исследования и разработки, способствуя дальнейшему прогрессу и процветанию России.

Александр Беглов пожелал научным сотрудникам новых открытий и достижений, а также здоровья, счастья и благополучия. Он выразил благодарность за их труд и преданность своему делу.