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Питерец.ру » Политика » Глава города поздравил ученых

Глава города поздравил ученых

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Глава Северной столицы поздравил представителей науки с их профессиональным праздником

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем российской науки. Он отметил, что научные достижения являются основой для технологического развития страны и повышения ее конкурентоспособности на мировой арене.

Глава города подчеркнул, что наука вносит значительный вклад в укрепление экономики и улучшение качества жизни людей. Он также выразил уверенность, что петербургские ученые продолжат свои исследования и разработки, способствуя дальнейшему прогрессу и процветанию России.

Александр Беглов пожелал научным сотрудникам новых открытий и достижений, а также здоровья, счастья и благополучия. Он выразил благодарность за их труд и преданность своему делу.

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