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Питерец.ру » Общество » От чего возникает депрессия?

От чего возникает депрессия?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Выяснилось, от чего петербуржцы чаще впадают в депрессию

«Питерец.ру» сообщает, что почти 60% жителей СПб считают погоду основной причиной уныния и депрессии. Исследование показало, что для многих петербуржцев настроение связано с природными условиями.

Особенно тяжелым периодом для горожан оказалась зима – 65,8% опрошенных назвали ее некомфортной. Весна негативно влияет на 12% опрошенных, лето – на 7,2%. 31% петербуржцев спасаются от хандры долгим сном, а остальные предпочитают другие средства: кофе и сладости, кафе или рестораны, а также кино и занятия спортом.

Что касается москвичей, то они сталкиваются с депрессией реже. По данным опроса, погода влияет лишь на 37,5% жителей столицы.

Специалисты рекомендуют не оставлять без внимания уныние и бороться с этим состоянием с помощью прогулок в светлое время суток, физической активности и различных увлечений. Также необходимо следить за содержанием уровня витаминов C и D в организме.

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