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Питерец.ру » Общество » Чего хотят петербуржцы в 2025 году?

Чего хотят петербуржцы в 2025 году?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Каковы цели жителей Северной столицы на 2025 год?

«Питерец.ру» сообщает, что среди петербуржцев провели опрос относительно их целей на 2025 год. Оказалось, что 15% респондентов желают увеличить свой доход. По 14% опрошенных намерены повысить квалификацию и продвинуться вверх по карьерной лестнице.

6% петербуржцев хотят получить новые профессиональные знания, 5% планируют открыть собственное дело. Еще по 1% займутся завершением начатых проектов и приступят к диссертации. Примерно 25% не имеют каких-либо профцелей на следующий год. Остальные же считают, что уже довились того, чего хотели.

Также установлено, что повышение дохода и карьерный рост преимущественно интересует мужчин, а обучение – женщин. Опрос проводили аналитики сервиса SuperJob.

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