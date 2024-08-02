Настроение петербуржцев ухудшилось

Эмоциональная сфера – очень важная составляющая жизни человека. Не зря психологи уделяют большое внимание этому вопросу. Положительный эмоциональный фон позитивно влияет на здоровье, а отрицательный – приводит к обратному эффекту.

«Питерец.ру» отмечает, что среди работающих петербуржцев был проведен опрос. Жители Северной столицы рассказали про свое настроение. 42% работников отметили ухудшение эмоционального состояния за последний год, у 31% респондентов оно, наоборот, улучшилось. Ну а 26% опрошенных не заметили каких-то перемен.

При этом свое психологическое состояние петербуржцы оценили в 2,5 балла из 5. Примечательно, что больше всего настроение ухудшилось медиков – это отметил 51% врачей и младшего медперсонала.