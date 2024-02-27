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Питерец.ру » Экономика » Какую работу хотят петербуржцы?

Какую работу хотят петербуржцы?

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44
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Петербуржцы рассказали о работе, которую они мечтают иметь

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей СПб был проведен опрос относительно работы, которую они хотят. В числе ключевых элементов работы-мечты люди отмечали высокую зарплату, которая может покрывать все необходимые нужды, хорошее отношение со стороны начальства и возможность совмещать трудовую деятельность с личной жизнью. Об этом говорили больше половины опрошенных петербуржцев.

Также 44% респондентов отметили важность своевременного получения зарплаты. Для 17% петербуржцев приоритетным оказалась безопасность на рабочем месте. Ну а примерно 25% опрошенных считают, что главным в работе является возможность приносить пользу людям. Как видим, у населения Петербурга оказались разные взгляды относительно работы-мечты.

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