Какую работу хотят петербуржцы?

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей СПб был проведен опрос относительно работы, которую они хотят. В числе ключевых элементов работы-мечты люди отмечали высокую зарплату, которая может покрывать все необходимые нужды, хорошее отношение со стороны начальства и возможность совмещать трудовую деятельность с личной жизнью. Об этом говорили больше половины опрошенных петербуржцев.

Также 44% респондентов отметили важность своевременного получения зарплаты. Для 17% петербуржцев приоритетным оказалась безопасность на рабочем месте. Ну а примерно 25% опрошенных считают, что главным в работе является возможность приносить пользу людям. Как видим, у населения Петербурга оказались разные взгляды относительно работы-мечты.