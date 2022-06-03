Кто подвержен выгоранию

Проблема профессионального выгорания стала особенно актуальной в наши дни. Сегодня об этой явлении заговорили всерьез. С такими трудностями сталкивают многие работники.

В частности, опрос показал, что 55% петербуржцев считают, что они пережили выгорание в своей профессиональной деятельности. 41% не сталкивались с подобным явлением. Ну а 3% опрошенных вообще не понимают, о чем идет речь.

Чаще всего с проблемой выгорания сталкиваются люди, занимающиеся административной деятельностью. Это пережили 69% опрошенных. Далее идут маркетологи и пиарщики – факт профвыгорания признали 59% респондентов. Что касается специалистов по информационным технологиям, такая проблема знакома 56% опрошенных работников этой сферы.

По данным «Питерец.ру», наиболее частыми симптомами выгорания респонденты называли усталость, снижение активности, тревожность, неуверенность в завтрашнем дне, апатию.