Карта «Серебряный возраст»: 120 тыс. петербуржцев уже получили ее

«Питерец.ру» отмечает, что карта «Серебряный возраст» – это специальный проект, разработанный для поддержки пожилых людей и предоставления им дополнительных возможностей. Теперь более 120 тыс. жителей Петербурга могут воспользоваться всеми преимуществами этой карты.

С ее помощью можно получать скидки и специальные предложения от партнеров проекта, оплачивать товары и услуги, а также пользоваться дополнительными сервисами. Карта «Серебряный возраст» – это забота о старшем поколении и стремление сделать их жизнь более комфортной и насыщенной.

Чтобы получить карту, необходимо обратиться в один из банков-партнеров: Сбер, ВТБ, «Санкт-Петербург», Газпромбанк и Промсвязьбанк. Подробную информацию по карте можно найти на официальном сайте проекта.