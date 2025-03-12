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Питерец.ру » Общество » Карта «Серебряный возраст»: 120 тыс. петербуржцев уже получили ее

Карта «Серебряный возраст»: 120 тыс. петербуржцев уже получили ее

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
ekp.spb.ru
Новости социальной сферы порадуют приятным известием: более 120 тыс. горожан уже получили карту «Серебряный возраст»

«Питерец.ру» отмечает, что карта «Серебряный возраст» – это специальный проект, разработанный для поддержки пожилых людей и предоставления им дополнительных возможностей. Теперь более 120 тыс. жителей Петербурга могут воспользоваться всеми преимуществами этой карты.

С ее помощью можно получать скидки и специальные предложения от партнеров проекта, оплачивать товары и услуги, а также пользоваться дополнительными сервисами. Карта «Серебряный возраст» – это забота о старшем поколении и стремление сделать их жизнь более комфортной и насыщенной.

Чтобы получить карту, необходимо обратиться в один из банков-партнеров: Сбер, ВТБ, «Санкт-Петербург», Газпромбанк и Промсвязьбанк. Подробную информацию по карте можно найти на официальном сайте проекта.

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