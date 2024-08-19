В Петербурге запущен новый продукт – специальная пластикатовая карта «Серебряный возраст»

В рамках масштабного проекта Правительства Санкт-Петербурга «Серебряный возраст», направленного на улучшение качества жизни людей старшего поколения, стартовала новая инициатива – специальная пластиковая карта «Серебряный возраст» на базе Единой карты петербуржца (ЕКП). С 1 сентября 2024 года эта карта открывает перед ее обладателями уникальную возможность посетить городские музеи по символической цене – 1 рубль на период проведения акции.

Оформить карту «Серебряный возраст» можно в банках-эмитентах ЕКП. Для этого необходимо обратиться в одно из отделений пяти банков-партнеров: Сбербанк, ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк или ПСБ. Чтобы оформить карту, потребуется предоставить паспорт и СНИЛС. Для удобства, действующие держатели ЕКП, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, будут автоматически подключены к проекту «Серебряный возраст».

Помимо скидок на посещение городских музеев, с марта 2025 года для держателей карты «Серебряный возраст» будет доступен электронный сертификат, позволяющий приобрести билеты в музеи регионального и федерального уровня. Для получения сертификата петербуржцам необходимо будет обратиться в городские МФЦ или отделы социальной защиты населения.

Карта «Серебряный возраст» - лишь одна из составляющих проекта Губернатора Санкт-Петербурга «Серебряный возраст», целью которого является не просто улучшение качества жизни старшего поколения, но создание нового стандарта для пенсионеров и людей предпенсионного возраста в Санкт-Петербурге. Проект «Серебряный возраст» охватывает четыре ключевых направления: «Здоровье», «Спорт», «Образование» и «Досуг».

В рамках направления «Здоровье» реализуются программы по профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи, проведению профилактических осмотров, а также созданию удобных и доступных условий для людей старшего поколения. Направление «Спорт» предусматривает создание специальных спортивных программ и условий для занятий физической культурой с учетом возрастных особенностей.

В рамках направления «Образование» проводятся курсы повышения квалификации и переподготовки, а также организуются интересные лекции и семинары на разные темы. Направление «Досуг» направлено на организацию культурных мероприятий, экскурсий, творческих мастер-классов, клубов по интересам и других активностей, которые помогут людям старшего поколения вести активную и интересную жизнь.

Проект «Серебряный возраст» - это не просто набор мероприятий, а философия отношения к старшему поколению в Санкт-Петербурге. Он направлен на создание условий для того, чтобы люди старшего поколения чувствовали себя комфортно, активно и полезно в обществе, продолжая вести полноценную жизнь. Благодаря этому проекту будут не только улучшены условия жизни старшего поколения, но и сформировано новое понимание и отношение к людям в возрасте в Санкт-Петербурге.

Проект «Серебряный возраст» - это важный шаг в сторону создания более справедливого и гуманного общества, где каждый человек, независимо от возраста, может чувствовать себя нужным и счастливым.