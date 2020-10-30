Горожане вместе создают карту счастливого Петербурга

Проект «Городская антропология» и Централизованная библиотечная система Красногвардейского района запускают проект «Карта Счастья».

Счастье у каждого разное. Это всегда мозаика из маленьких, но важных моментов. Каждый день мы по капле наполняемся счастьем, сами того не замечая, а потом, какое-то одно неприятное событие все перечеркивает. Так работает память - мы помним негативный опыт, чтобы его избегать, и пропускаем приятные моменты. Давайте же не дадим счастью ускользнуть!

Организаторы проекта предлагают жителям Санкт-Петербурга отметить на карте города свои счастливые встречи, события, истории на сайте http://citylegends.spb.ru/ . По итогам проекта будет создана бумажная карта счастливого Петербурга, где каждый сможет найти свое место.