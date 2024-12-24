В Петербурге для держателей ЕКП продлил льготы на проезд и школьное питание

Программа льготного проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга с использованием Единой карты петербуржца (ЕКП) успешно продлевается и на 2025 год, что является результатом плодотворного сотрудничества между городской администрацией и платежной системой «Мир». Эта инициатива, стартовавшая в 2023 году, принесла ощутимую экономию жителям Северной столицы. В 2024 году общая сумма сэкономленных средств горожанами составила более 850 миллионов рублей, что свидетельствует о высокой востребованности и эффективности программы.

В 2025 году держатели ЕКП смогут по-прежнему пользоваться сниженными тарифами на проезд в наземном транспорте: автобусах, троллейбусах и трамваях, включая трамваи "Чижик". Скидка составит 25 рублей при оплате непосредственно ЕКП и 30 рублей при оплате через приложения бесконтактной оплаты на смартфоне, снижая стоимость разовой поездки до 50 и 45 рублей соответственно. Это существенная экономия по сравнению со стандартным "гостевым" тарифом, что делает общественный транспорт более доступным для широкого круга горожан. Важно отметить, что городская администрация постоянно мониторит эффективность программы и рассматривает возможность дальнейшего совершенствования системы скидок, например, путем внедрения динамического ценообразования в зависимости от времени суток или загруженности транспорта. Также изучается возможность расширения действия льгот на другие виды транспорта, такие как метро и пригородные электрички, что потребует дополнительных согласований и финансовых вложений.

Помимо льгот на проезд, ЕКП продолжает радовать петербуржцев другими выгодными предложениями. В частности, до 31 мая 2025 года сохранится программа кешбэка за школьное питание. Родители, оплачивающие питание детей через сайт ГЛОЛАЙМ с помощью ЕКП, получают возврат 10% от суммы пополнения, но не более 500 рублей в месяц. Эта программа в 2024 году позволила родителям сэкономить 8,2 миллиона рублей, что является значительным показателем социальной поддержки семей с детьми. Городская администрация планирует продолжить эту программу и в дальнейшем, возможно, расширив ее действие на другие категории льготников или увеличив размер кешбэка, что потребует дополнительного финансирования из городского бюджета и оценки эффективности использования бюджетных средств.

Успех программы льготного проезда положительно повлиял на рост числа держателей ЕКП. За 2024 год их количество увеличилось на 14%, в том числе благодаря успешному запуску проекта "Серебряный возраст". Более 80 тысяч карт нового дизайна было выдано с сентября, предоставляя жителям старшего поколения возможность посещения 25 региональных музеев всего за 1 рубль. Это значительный вклад в развитие культурной жизни города и улучшение доступности культурных мероприятий для пожилых людей.

Проект "Серебряный возраст" не ограничивается только льготными посещениями музеев. Держателям карт предоставляются дополнительные скидки и специальные предложения от партнеров проекта ЕКП: медицинских центров, стоматологий, аптек и других организаций. Это создает целую экосистему преимуществ для обладателей карты, делая ЕКП не просто проездным документом, а инструментом доступа к различным услугам и льготам. В будущем планируется расширить список партнеров проекта, чтобы предложить еще более широкий спектр услуг для держателей карты "Серебряный возраст". Для этого необходимо привлечь новые компании-партнеры и разработать механизм контроля за предоставлением скидок и качеством предоставляемых услуг.

В заключение следует отметить, что программа льготного проезда и другие инициативы, связанные с ЕКП, являются важной частью городской политики, направленной на повышение качества жизни горожан и создание комфортной городской среды. Продолжение и дальнейшее развитие этих программ является приоритетной задачей городской администрации. В будущем планируется изучить опыт других городов по внедрению подобных систем, чтобы постоянно совершенствовать услуги и увеличивать доступность общественного транспорта и других городских сервисов для всех жителей Санкт-Петербурга.