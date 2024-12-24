ента новостей

20:27
В Ленобласти под Тихвином в ДТП погибли три человека
20:16
В Петербурге для держателей ЕКП продлил льготы на проезд и школьное питание
20:08
Владимир Путин посетил Эрмитаж и вручил Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
13:05
В Петербурге 17-летнего школьника похитили и требовали за него выкуп
12:01
На Васильевском острове поймали 18-летнего курьера мошенников
11:50
В Ленобласти самодельный вездеход насмерть придавил водителя
11:27
Медики Петербурга внесли весомый вклад в лечение онкозаболеваний
10:57
В СПб убирают незаконные елочные базары
10:19
В СПб завершили подготовку к Новому году
10:01
Ленобласть в лидерах по событийному туризму
09:28
Волейбольный «Зенит» одержал победу в матче 18-го тура Суперлиги
09:08
В Приморском районе в ДТП автобуса с КамАЗом пострадали четыре человека
23:18
В Ленобласти автобус развозки вылетел в кювет. Пострадали шесть человек
19:51
Борна Рендулич стал игроком «Металлурга», но зачем СКА понадобился Павел Акользин?
16:27
На КАД и трассе «Сортавала» в течение трёхдней будут вводить ограничения для движения транспорта
16:10
В Мурино у молодого человека отобрали телефон возлн кафе
16:01
В Лодейнопольском районе на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП
15:51
На проспекте Ветеранов рейсовый автобус сбил пешехода
10:00
На Заневском проспекте иномарка после ДТП влетела в пешеходов на остановке. Пострадало 6 человек
09:33
Беглов поздравил энергетиков
09:07
СПб стал вторым в рейтинге регионов
08:32
Трамп готов встретиться с Путиным
08:07
Запустили Витебскую развязку
15:47
На Московском проспекте иномарка насмерть сбила женщину
15:37
В Ленобласти произошло столкновение автобуса и иномарки
12:49
В центре Петербурга поймали налетчика на магазин
12:41
Во Фрунзенском районе таксист ударил ножом пассажира
12:32
В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве знакомой на Коломенской улице
01:48
Петербургские фигуристы-одиночники заняли весь пьедестал на чемпионате России в Омске: Дикиджи – первый, Лутфуллин – второй, Семененко – третий
01:30
СКА только в овертайме сумел победить «Адмирал» со счётом 3:2, по ходу игры Кузнецов и Завгородний не реализовали буллиты
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге для держателей ЕКП продлил льготы на проезд и школьное питание

В Петербурге для держателей ЕКП продлил льготы на проезд и школьное питание

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Программа льготного проезда в общественном транспорте Петербурга с использованием Единой карты петербуржца успешно продлевается и на 2025 год

Программа льготного проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга с использованием Единой карты петербуржца (ЕКП) успешно продлевается и на 2025 год, что является результатом плодотворного сотрудничества между городской администрацией и платежной системой «Мир».  Эта инициатива, стартовавшая в 2023 году, принесла ощутимую экономию жителям Северной столицы.  В 2024 году общая сумма сэкономленных средств горожанами составила более 850 миллионов рублей, что свидетельствует о высокой востребованности и эффективности программы.

В 2025 году держатели ЕКП смогут по-прежнему пользоваться сниженными тарифами на проезд в наземном транспорте: автобусах, троллейбусах и трамваях, включая трамваи "Чижик".  Скидка составит 25 рублей при оплате непосредственно ЕКП и 30 рублей при оплате через приложения бесконтактной оплаты на смартфоне,  снижая стоимость разовой поездки до 50 и 45 рублей соответственно.  Это существенная экономия по сравнению со стандартным "гостевым" тарифом, что делает общественный транспорт более доступным для широкого круга горожан.  Важно отметить, что  городская администрация постоянно мониторит эффективность программы и рассматривает возможность дальнейшего совершенствования системы скидок,  например, путем внедрения динамического ценообразования в зависимости от времени суток или загруженности транспорта.  Также изучается возможность расширения действия льгот на другие виды транспорта, такие как метро и пригородные электрички, что потребует дополнительных согласований и финансовых вложений.

Помимо льгот на проезд, ЕКП продолжает радовать петербуржцев другими выгодными предложениями.  В частности, до 31 мая 2025 года сохранится программа кешбэка за школьное питание. Родители, оплачивающие питание детей через сайт ГЛОЛАЙМ с помощью ЕКП, получают возврат 10% от суммы пополнения, но не более 500 рублей в месяц.  Эта программа в 2024 году позволила родителям сэкономить 8,2 миллиона рублей, что является значительным показателем социальной поддержки семей с детьми.  Городская администрация планирует продолжить эту программу и в дальнейшем,  возможно, расширив ее действие на другие категории льготников или увеличив размер кешбэка, что потребует дополнительного финансирования из городского бюджета и оценки эффективности использования бюджетных средств.

Успех программы льготного проезда  положительно повлиял на рост числа держателей ЕКП. За 2024 год их количество увеличилось на 14%,  в том числе благодаря успешному запуску проекта "Серебряный возраст".  Более 80 тысяч карт нового дизайна было выдано с сентября, предоставляя  жителям старшего поколения возможность посещения 25 региональных музеев всего за 1 рубль.  Это  значительный вклад в развитие культурной жизни города и улучшение доступности культурных мероприятий для пожилых людей.

Проект "Серебряный возраст"  не ограничивается только льготными посещениями музеев. Держателям карт предоставляются дополнительные  скидки и специальные предложения от партнеров проекта ЕКП: медицинских центров, стоматологий, аптек и других организаций.  Это создает  целую экосистему преимуществ для обладателей карты, делая ЕКП не просто проездным документом, а инструментом доступа к различным услугам и льготам.  В будущем планируется расширить список партнеров проекта,  чтобы предложить еще более широкий спектр услуг  для держателей карты "Серебряный возраст".  Для этого необходимо привлечь новые компании-партнеры и разработать  механизм контроля за предоставлением скидок и качеством предоставляемых услуг.

В заключение следует отметить, что  программа льготного проезда и другие инициативы, связанные с ЕКП,  являются важной частью  городской политики, направленной на повышение качества жизни горожан и создание комфортной городской среды.  Продолжение и дальнейшее развитие этих программ  является приоритетной задачей  городской администрации.  В будущем планируется  изучить опыт других городов по внедрению подобных систем,  чтобы  постоянно совершенствовать  услуги и  увеличивать  доступность  общественного транспорта и других городских сервисов для всех жителей Санкт-Петербурга.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-12-2022, 16:05
В Петербурге утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте
1-02-2016, 10:33
Стоимость проезда в общественном транспорте возрастает
4-08-2015, 07:03
Проезд в петербургском транспорте может подорожать на 7 рублей
28-08-2018, 08:05
Проезд подорожает?
20-11-2012, 19:39
1 января подорожает проезд в метро
31-07-2013, 14:50
Цены на проезд в общественном транспорте опять повысят

Происшествия на дорогах

Сегодня, 20:27
В Ленобласти под Тихвином в ДТП погибли три человека
Сегодня, 11:50
В Ленобласти самодельный вездеход насмерть придавил водителя
Сегодня, 09:08
В Приморском районе в ДТП автобуса с КамАЗом пострадали четыре человека
Вчера, 23:18
В Ленобласти автобус развозки вылетел в кювет. Пострадали шесть человек
Наверх