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Питерец.ру » Общество » ЕКБ сделали бессрочной

ЕКБ сделали бессрочной

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Единую карту петербуржцы сделали бессрочной

Проект ЕКБ (Единая карта петербуржца) приобрел большую популярность. Такой картой охотно пользуются многие жители Северной столицы. Причем число желающих ее оформить продолжает расти.

В настоящий момент ЕКБ пользуются более 1,1 млн человек. По сути, это карта «Мир», обладающая расширенным функционалом. Люди могут получать по ней зарплату, пенсию, различные выплаты, расплачиваться в магазинах, а также использовать в качестве поездного. Еще по ней полагаются скидки при покупке у партнеров проекта.

«Питерец.ру» сообщает, что ЕКБ решили сделать бессрочной. Это очень удобно, поскольку отсутствует необходимость когда-либо менять карту на новую. Соответствующее решение приняли банки, выпустившие эту карту. Напоминаем, что проект был ЕКБ был запущен Сбером, ВТБ и Банком СПБ.

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