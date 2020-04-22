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Питерец.ру » Общество » Новые возможности «Единой карты петербуржца»

Новые возможности «Единой карты петербуржца»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
«Единая карта петербуржца» предоставляет горожанам новые возможности

Теперь обладатели карты могут воспользоваться онлайн-продуктом «Телемедицина» со скидкой 50%. Оставаясь дома, можно получить консультацию медицинских специалистов разных направлений. Доктор выслушает жалобы, проведет онлайн осмотр, даст рекомендации или назначит лечение. Это стало возможным благодаря подписанному в апреле соглашению с одной из страховых компаний города.

Менее чем за год с момента запуска проекта «Единая карта петербуржца» заявки на ее изготовление подали свыше 551,5 тысячи человек. Только за 1 квартал 2020 года выдано более 167 тысяч карт.

Ведется постоянная работа по привлечению в проект торгово-сервисных предприятий. На сегодняшний день к нему присоединилось уже 226 партнеров, каждый из которых предоставляет держателям ЕКП различные скидки и бонусы, в том числе онлайн.

Снижение количества заявок на оформление ЕКП в сегодняшних условиях стало дополнительным стимулом для качественного развития возможностей карты. Продолжается удаленное тестирование новых сервисов, запуск которых планируется в 2020 году, в мобильном приложении ЕКП и web-версии на одноименном портале. Сервис, обеспечивающий оперативную обратную связь с горожанами, получил название «Городской диалог». Сервис «Льготы» даст возможность держателю карты оперативно и мобильно получить информацию о положенных ему льготах.

Подробнее о новостях проекта можно узнать на портале https://ekp.spb.ru.

Источник: Администрация Петербурга
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