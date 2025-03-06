В Ленинградской области создан Морской совет

В Ленинградской области создан новый орган – Морской совет, призванный стать ключевым инструментом реализации государственной морской политики России в регионе. Его возглавил губернатор Александр Дрозденко, подчеркивая стратегическое значение Ленинградской области для морской деятельности страны. Это решение отражает амбициозные планы по укреплению позиций России на мировом морском пространстве и развитию соответствующей инфраструктуры. Сам Морской совет, по словам заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК, Сергея Харлашкина, будет выполнять широкий спектр задач, направленных на достижение этих целей.

Его деятельность будет охватывать множество аспектов, обеспечивая информационно-аналитическое и научное сопровождение национальной морской политики. Совет станет важным центром экспертизы, анализируя текущую ситуацию в отрасли, идентифицируя новые тенденции и разрабатывая рекомендации для эффективного управления морскими ресурсами и инфраструктурой. В частности, совет будет анализировать мировые рынки, конъюнктуру цен на морские перевозки, изучать технологические новшества и разрабатывать стратегии для повышения конкурентоспособности российских морских компаний.

Одной из важнейших функций Морского совета станет повышение конкурентоспособности организаций Ленинградской области, задействованных в морской деятельности. Это включает в себя разработку механизмов поддержки инноваций, создание благоприятного инвестиционного климата и совершенствование регулирования отрасли. Совет будет активно содействовать привлечению инвестиций в морскую сферу, способствуя развитию современной портовой инфраструктуры, судостроения и судоремонта.

Формирование приоритетных направлений морской деятельности в регионе также будет входить в компетенцию Морского совета. Для этого будут проводиться экспертные заседания, обсуждения с участием представителей бизнеса, научных кругов и государственных структур. Результатом этой работы станут конкретные программы и планы действий, направленные на максимальное использование морского потенциала Ленинградской области.

Состав Морского совета включает широкий круг специалистов и экспертов: руководители морских портов, ученые ведущих научно-исследовательских институтов, представители правительства Ленинградской области, главы муниципальных образований, руководители судостроительных и судоремонтных заводов, преподаватели морских вузов, представители музеев и спортивных организаций, связанных с водными видами спорта, депутаты и представители саморегулируемых организаций. Это обеспечивает многосторонний подход к решению задач и гарантирует учет интересов всех заинтересованных сторон. В целом, создание Морского совета - важный шаг на пути развития морской отрасли в Ленинградской области и укрепления позиций России в мировом морском пространстве.