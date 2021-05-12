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Питерец.ру » Общество » В Петербурге проведут шлюпочную регату

В Петербурге проведут шлюпочную регату

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
spbmtc.com
На акватории Белевских (Ивановских) карьеров пройдет Шлюпочная регата 2021 года

Возрождение петровских традиций гребных и парусных регат - такую задачу ставил Молодёжный Морской Совет Санкт-Петербурга, когда в 2007 впервые проводил шлюпочную регату для воспитанников морских клубов и классов СПб.

Продолжая и развивая эту традицию 22 мая с 11.00 до 16.00 ресурсный центр «Морской технический колледж им. адмирала Д.Н. Сенявина» на акватории Белевских (Ивановских) карьеров, по адресу: ул. Ивановская д. 29А  проводит шлюпочную регату между командами морских клубов и морских классов общеобразовательных учреждений СПб, а  также профессиональных учреждений морской направленности и  профессиональных образовательных учреждений Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Регата проводится при поддержке Морского совета Правительства Санкт-Петербурга, регионального отделения «Федерация морского многоборья России» по Санкт-Петербургу, ВОГФСО «Юность России».

Источник: Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина
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