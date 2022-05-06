Шлюпочная регата на Ивановском (Белевском) карьере

Возрождение петровских традиций гребных и парусных регат - такую задачу ставил Молодёжный Морской Совет Санкт-Петербурга, когда в 2007 впервые проводил шлюпочную регату для воспитанников морских клубов и классов СПб.

Продолжая и развивая эту традицию 14 мая с 11.00 до 16.00 ресурсный центр «Морской технический колледж им. адмирала Д.Н. Сенявина» на акватории Белевских (Ивановских) карьеров, по адресу: ул. Ивановская д. 29А проводит шлюпочную регату между командами морских клубов и морских классов общеобразовательных учреждений СПб, а также профессиональных учреждений морской направленности и профессиональных образовательных учреждений Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Регата проводится при поддержке Морского совета Правительства Санкт-Петербурга, фонда «Морское образование».