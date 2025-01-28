ента новостей

20:51
В Парголово сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя на «Мини Купере»
20:21
В Ленобласти создали совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей
20:13
Дипломаты из 30 стран почтили память погибших в блокадном Ленинграде
11:57
В Ленобласти поймали жителя Ломоносова за незаконный оборот запрещенных веществ
11:32
Пристава в Ленобласти обвиняют в коррупции
11:24
Во Фрунзенском районе неизвестный напал на курьеров
11:15
В Гатчине мужчина лишился денег получив удар гантелей по голове
11:06
Какова ситуация с вождением в пьяном виде?
11:04
В Пикалево ограбили школьника
10:08
Глава государства оценил инвестиционную привлекательность СПб
09:41
В компаниях СПб планируется сокращение
23:45
После субботнего поражения от СКА «Салават Юлаев» проиграл и «Зелёное дерби» – «Ак Барсу» в овертайме
19:54
В Смольном соборе прозвучали 900 ударов колокола в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
19:49
Спектакль "Будем жить" представили в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда
17:21
В Петербурге трамваи блокадных лет совершили Рейс Памяти
15:46
Владимир Путин возложил цветы на Невском пятачке
13:44
В посёлке Кузнечное железнодорожник облил бензином и поджег собутыльника
13:36
На проспекте Художников задержали подозреваемого в убийстве 52-летней сожительницы
12:08
В Приморском районе избили водителя скорой помощи
11:05
В школе может появиться начальное профобразование
10:34
Каков средний размер потребкредита в СПб?
09:51
Ленобласть опередила СПб по приросту числа новых предприятий
09:51
Северная столица отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
09:40
Губернатор поздравил петербуржцев с годовщиной освобождения от Блокады
09:29
81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
18:47
Баскетбольный «Зенит» распрощался с Омари Спеллменом, усилился Алексеем Шведом и Окаро Уайтом и нокаутировал «Самару» в матче Единой Лиги ВТБ
18:21
Проигрыш 3:5 московскому «Динамо» стал для СКА 21-м поражением в сезоне – 2024/2025
12:00
Как будут ходить автобусы в годовщину освобождения от Блокады
11:14
Рубль укрепился: каковы его дальнейшие перспективы
10:35
Автокредиты в СПб: приводим данные за 2024 год
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти создали совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей

В Ленобласти создали совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Дрозденко подписал распоряжение о создании совета по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко издал распоряжение о формировании Совета по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.  Это решение, отражающее актуальные общественные настроения и приоритеты региональной власти,  породило оживленные дискуссии как внутри, так и за пределами Ленинградской области.  

Совет, по своей сути, представляет собой совещательный орган, призванный координации усилий различных структур в деле сохранения и укрепления традиционных ценностей.  Его деятельность направлена на выработку конкретных предложений для правительства региона, касающихся государственной политики в этой сфере.

Более того, создание данного Совета вытекает из широкого спектра задач, стоящих перед Ленинградской областью.  Регион, богатый историческим наследием,  является носителем  значительного культурного потенциала, включающего в себя  многочисленные памятники архитектуры, музеи,  архивы,  хранящие  воспоминания о ключевых моментах русской истории. Однако,  современные вызовы, такие как  глобализация,  информационная война и  распространение  идеологий,  противоречащих традиционным ценностям,  требуют  активной и скоординированной реакции.  Совет призван стать эффективным инструментом противодействия этим вызовам.

В состав Совета войдут представители  органов исполнительной и местной власти,  эксперты в области истории, культуры, религии,  представители общественных организаций,  образовательных учреждений и  церкви.  Такой многосторонний подход  позволит  обеспечить  взвешенность и  компетентность  принимаемых решений.  Планируется,  что  Совет будет  заниматься  разработкой  целевых программ,  направленных  на  поддержку  культурных проектов,  реставрацию памятников истории и культуры,  пропаганду  традиционных российских ценностей  в образовательных учреждениях,  а также  проведением  просветительских мероприятий для населения.

Ожидается, что работа Совета будет охватывать широкий круг вопросов, включая  сохранение  исторической памяти о Великой Отечественной войне,  поддержку  традиционных семейных ценностей,  развитие  духовно-нравственного воспитания  подрастающего поколения,  противодействие  экстремизму и  пропаганде  нетрадиционных ценностей.  Особое внимание  будет уделено  использованию  современных технологий  для  достижения  поставленных  целей,  включая  разработку  интерактивных  образовательных  платформ  и  создание  документальных  фильмов  и  мультимедийных  проектов.  В планах также  создание  ресурсного центра,  где будут  собираться и  систематизироваться  материалы  по  традиционным  российским  ценностям.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-04-2024, 10:09
В СПб состоится форум «Россия 809»
3-03-2023, 18:26
В Ленобласти наградили лучших работников региона
16-10-2024, 11:18
СПбГУ принимает участие в Международном религиозном саммите
11-11-2019, 10:40
В Ленобласти председателем комитета по социальной защите назначена Светлана Шлемова
28-05-2021, 15:16
Валентине Матвиенко вручили знак "За заслуги перед Ленинградской областью"
12-01-2023, 17:41
Большому Вереву — новый газопровод

Происшествия на дорогах

24-01-2025, 11:19
В Невском районе иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
24-01-2025, 11:16
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнюю девочку
22-01-2025, 16:33
На терминале "Усть-Луга" мужчина погиб под колесами грузовика
20-01-2025, 19:52
В Ленобалсти в ДТП УАЗа с автобусом пострадали четыре человека
Наверх