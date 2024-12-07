Курьеры стали получать гораздо больше

«Питерец.ру» отмечает, что с 2020 года в СПб серьезно выросли зарплаты курьеров. Сейчас пешие сотрудники получают 65 тыс. руб., автокурьеры – 90 тыс. руб. Зарплаты в данных группах увеличились на 121% и 84%. При этом максимумы для курьеров Петербурга составляют 115 тыс. руб. и 180 тыс. руб.

Примечательно, что конкуренция на вакансию курьера невысокая. Если на 1 место айтишника претендуют 10 человек, то на вакансию курьера приходится примерно 2,4 заявки – год назад данный показатель был на уровне 2,9.

При этом число вакансий курьера увеличивается ближе к праздникам. Например, в ноябре их было более 3 тыс. Это на 59% больше, чем в начале года и на 17% – чем в сентябре. Аналитики считают, что в 2025 году вакансий курьеров будет на 10% больше.