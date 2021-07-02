В Петербурге правоохранители задержали курьеров, торговавших ковидными справками

В полицейском Главке сообщили о задержании трех курьеров, развозивших поддельные справки о вакцинации.

В Красносельском районе полицейскими выявлен факт продажи поддельными справками о наличии медицинского отвода от вакцинации. У задержанного изъято 10 справок, стоимостью 1800 рублей за каждую. Так же выяснено, что мужчина предлагал купить справку об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусом за 500 рублей.

На станции метро «Девяткино» задержана 30-летняя безработная уроженка Чувашии, которая занималась продажей поддельных медицинских справок. За 1500 рублей она продавала медотвод от вакцинации, а за 500 рублей — справку об отсутствии контакта с ковид-инфицированными.

Позднее правоохранители Фрунзенского района выявили факт продажи поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-теста. С помощью курьеров мошенник снабжал женщину поддельными документами — сканами результатов лабораторных исследований на короновирус.

По всем трём фактам возбуждены уголовные дела.