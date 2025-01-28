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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе неизвестный напал на курьеров

Во Фрунзенском районе неизвестный напал на курьеров

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по нападениям на курьеров во Фрунзенском районе

Накануне вечером, 27 января около 16 часов 40 минут в ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видеоматериал, на котором зафиксировано нападение на курьеров у домов 3 и 11 по улице Турку. 

В этот же вечер, к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от одного из пострадавших, 26-летнего мужчины, который рассказал стражам порядка о том, что осуществлял доставку по заказу. Услышав сзади шаги, он остановил свой велосипед, и в этот момент неизвестный брызнул ему в глаза из перцового баллончика.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейскими принимаются меры к розыску нападавшего, а также устанавливается личность второго курьера,пострадавшего от рук хулиганов.

Источник: ГУ МВД
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