Во Фрунзенском районе неизвестный напал на курьеров

Накануне вечером, 27 января около 16 часов 40 минут в ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видеоматериал, на котором зафиксировано нападение на курьеров у домов 3 и 11 по улице Турку.

В этот же вечер, к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от одного из пострадавших, 26-летнего мужчины, который рассказал стражам порядка о том, что осуществлял доставку по заказу. Услышав сзади шаги, он остановил свой велосипед, и в этот момент неизвестный брызнул ему в глаза из перцового баллончика.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейскими принимаются меры к розыску нападавшего, а также устанавливается личность второго курьера,пострадавшего от рук хулиганов.