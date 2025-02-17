В СПб начали спасать белок

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице открылась уникальная служба спасения белок. Эта структура начала свою работу в феврале 2025 года и объединяет волонтеров разных регионов.

Специалисты готовы выехать на вызов и помочь белке, которая застряла в дереве, травмировалась или оказалась в опасности. Они также могут помочь с лечением и реабилитацией животных.

Открытие службы стало возможным благодаря усилиям зоозащитников и волонтеров, которые давно боролись за создание подобной организации. Теперь они надеются, что служба станет популярным и востребованным ресурсом для всех, кто заботится о животных.

Специалисты службы спасения белок напоминают, что важно помнить о безопасности животных и не вмешиваться в их жизнь без необходимости.