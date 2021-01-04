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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти работает ветеринарный «летучий отряд»

В Ленобласти работает ветеринарный «летучий отряд»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Специалисты государственной ветеринарной службы в праздничные дни проверяют все свиноводческие предприятия и фермы Ленобласти

Задача сохранения эпизоотического благополучия в Ленинградской области обязывает  ветеринарную медицину региона усиливать меры контроля в большие выходные. 

В сформированный «летучий отряд» вошли специалисты Ленинградской областной эпизоотической службы и станций по борьбе с болезнями животных. Особое внимание уделяется Лужскому, Тосненскому, Ломоносовскому, Всеволожскому и Выборгскому районам. 

Врачи службы проводят ветеринарно-санитарное обследование хозяйств, проверяют рацион кормления животных, а также посещают все личные подсобные и крестьянские хозяйства, находящиеся в 10-километровой буферной зоне вокруг крупных свиноводческих комплексов с информацией об особо опасном заболевании — африканской чуме свиней. 

Справка

В 2020 году специалисты ветеринарной службы провели большую работу по программе «Перепрофилирование свиноводства на альтернативные виды животноводства». Перепрофилировано 27 личных подсобных хозяйств, где содержалось 321 голова свиней. На  компенсацию стоимости свинины и разведение в хозяйствах других видов животных из регионального бюджета было выделено свыше 5 млн рублей.

Источник: Администрация Ленобласти
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