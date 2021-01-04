В Ленобласти работает ветеринарный «летучий отряд»

Задача сохранения эпизоотического благополучия в Ленинградской области обязывает ветеринарную медицину региона усиливать меры контроля в большие выходные.

В сформированный «летучий отряд» вошли специалисты Ленинградской областной эпизоотической службы и станций по борьбе с болезнями животных. Особое внимание уделяется Лужскому, Тосненскому, Ломоносовскому, Всеволожскому и Выборгскому районам.

Врачи службы проводят ветеринарно-санитарное обследование хозяйств, проверяют рацион кормления животных, а также посещают все личные подсобные и крестьянские хозяйства, находящиеся в 10-километровой буферной зоне вокруг крупных свиноводческих комплексов с информацией об особо опасном заболевании — африканской чуме свиней.

Справка

В 2020 году специалисты ветеринарной службы провели большую работу по программе «Перепрофилирование свиноводства на альтернативные виды животноводства». Перепрофилировано 27 личных подсобных хозяйств, где содержалось 321 голова свиней. На компенсацию стоимости свинины и разведение в хозяйствах других видов животных из регионального бюджета было выделено свыше 5 млн рублей.