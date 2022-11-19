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Питерец.ру » Общество » Депутаты подумали о животных

Депутаты подумали о животных

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pet7.ru
Депутаты Северной столицы предложили ввести закон о содержании домашних животных

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские парламентарии предложили вести законодательные требования касательно содержания домашних животных. Соответствующая инициатива с поправками к закону уже была направлена в нужную инстанцию.

Депутаты считают, что требуется обозначить правила для выгула собак. Еще необходим запрет на создание животных приютов в домах. При этом правила содержания домашних животных должны быть просты и предельно понятны. Если поправки к закону будут приняты, установкой правил займутся депутаты ЗакСа. В этом направлении начнется работа, к которой привлекут заинтересованные стороны.

В целом, вероятность одобрения этой инициативы достаточно высока. Важно, чтобы законодательное регулирование в сфере содержания домашних животных было хорошо продуманным.

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