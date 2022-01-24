Как теперь защищают животных?

В 2022 года вступил в силу новый закон о защите животных. Он направлен против ситуаций, когда наших меньших братьев держат в неподобающих условиях. Теперь животных нельзя помещать в тесные клетки и использовать в качестве игрушки.

С этого года все цирки, зоопарки и другие организации, которые используют животных, должны иметь специальную лицензию на осуществление этой деятельности. Причем для содержания животных необходимы отдельные здания. В штатах зоопарков необходим ветеринар, а сотрудники должны иметь профильное образование. Еще животных запрещается тискать.

«Питерец.ру» обращает внимание, что этот закон был введен в 2018 году. Однако действовать он начнет только сейчас. Эта отсрочка была необходима, чтобы организации имели время для полноценной подготовки к переходу на новый формат. Это не произошло внезапно — здесь власти дали достаточно времени для внесения необходимых изменений в деятельность.