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Питерец.ру » Общество » Как теперь защищают животных?

Как теперь защищают животных?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Начал действовать новый закон о защите животных

В 2022 года вступил в силу новый закон о защите животных. Он направлен против ситуаций, когда наших меньших братьев держат в неподобающих условиях. Теперь животных нельзя помещать в тесные клетки и использовать в качестве игрушки.

С этого года все цирки, зоопарки и другие организации, которые используют животных, должны иметь специальную лицензию на осуществление этой деятельности. Причем для содержания животных необходимы отдельные здания. В штатах зоопарков необходим ветеринар, а сотрудники должны иметь профильное образование. Еще животных запрещается тискать.

«Питерец.ру» обращает внимание, что этот закон был введен в 2018 году. Однако действовать он начнет только сейчас. Эта отсрочка была необходима, чтобы организации имели время для полноценной подготовки к переходу на новый формат. Это не произошло внезапно — здесь власти дали достаточно времени для внесения необходимых изменений в деятельность.

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1 комментарий

Гость Анна
Давно пора. А гражданам следует помнить: никакой закон не будет работать сам по себе. Только гражанская отвественность и активная позиция каждого может обеспечить реализацию принятых законодательных актов. Не будьте равнодушными, не проходите мимо жестокости! Помните, что это пример, который видят ваши дети. И сегодня пока еще от вас зависит: какими они вырастут, будут ли уважать вас и помогать вам, когда настанет время... С отношения к животным начинается Человек.
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