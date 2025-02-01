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Питерец.ру » Общество » Пожарной службе 90 лет!

Пожарной службе 90 лет!

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Пожарная служба СПб отмечает знаменательное событие

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня служба пожаротушения СПб отмечает знаменательную дату – 90-летие со дня основания. За эти годы специалисты службы прошли большой путь, обеспечивая безопасность жителей и гостей города от пожаров.

История службы пожаротушения началась в 1935 году, когда было создано Управление пожарной охраны Ленинграда. С тех пор сотрудники службы борются с огнем, спасают жизни и имущество, проводят профилактическую работу. Сегодня это слаженный коллектив профессионалов, оснащённый современным оборудованием и техникой.

В честь юбилея службы пожаротушения СПБ запланированы различные мероприятия. Они будут посвящены истории создания и развития структуры, ее достижениям и перспективам. Также пройдут показательные учения, где специалисты продемонстрируют свои навыки и умения.

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