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Питерец.ру » Общество » Как помочь бездомным животным?

Как помочь бездомным животным?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Специалисты рассказали, как помочь животным пережить холода

Зимой бездомные животные сталкиваются с серьезной проблемой. Собакам и кошкам становится трудно пережить холода, из-за чего кто-то из них погибает. Однако главная проблема здесь заключается не в морозе.

Специалисты приюта «Альма» сообщают, что в это время года нужно помочь животным с едой. Необходимо подкармливать кошек и собак, тогда они найдут силы пережить холода. Чаще всего животные гибнут именно от голода, а не от холода. Сытое животное сможет найти себе убежище, а голодное оказывается в более серьезной опасности.

«Питерец.ру» отмечает, что волонтеры Северной столицы раскладывают еду в парках и скверах. Это помогает предотвратить смерть многих животных, поскольку именно там они разыскивают пищу. Также бездомных кошек и собак отводят в приюты, но мест для всех, к сожалению, не хватает.

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