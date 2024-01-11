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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти 28 образовательных организаций получили новый автотранспорт

В Ленобласти 28 образовательных организаций получили новый автотранспорт

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленинградской области 28 образовательных организаций региона получили новый автотранспорт

В рамках соглашения между Министерством промышленности и торговли России и администрацией Ленинградской области 28 образовательных учреждений региона получили новые транспортные средства. Доступ к качественному транспорту является неотъемлемым условием для эффективного функционирования образовательных учреждений, особенно в сельской местности.

Новые автомобили позволят школам решать множество важных задач, включая доставку учащихся из отдаленных населенных пунктов, организацию экскурсий и поездок на культурно-исторические мероприятия, а также участие в спортивных соревнованиях и других внеклассных мероприятиях.

Обеспечение образовательных организаций современным транспортом является частью национальной политики в сфере образования, направленной на создание равных возможностей для всех учащихся, независимо от их места проживания. Эта политика реализуется по инициативе и при постоянной поддержке президента России Владимира Путина, который уделяет особое внимание вопросам развития образования и улучшения качества жизни населения.

Получение новых транспортных средств стало значительным событием для школ Ленинградской области.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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