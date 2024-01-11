В рамках соглашения между Министерством промышленности и торговли России и администрацией Ленинградской области 28 образовательных учреждений региона получили новые транспортные средства. Доступ к качественному транспорту является неотъемлемым условием для эффективного функционирования образовательных учреждений, особенно в сельской местности.

Новые автомобили позволят школам решать множество важных задач, включая доставку учащихся из отдаленных населенных пунктов, организацию экскурсий и поездок на культурно-исторические мероприятия, а также участие в спортивных соревнованиях и других внеклассных мероприятиях.

Обеспечение образовательных организаций современным транспортом является частью национальной политики в сфере образования, направленной на создание равных возможностей для всех учащихся, независимо от их места проживания. Эта политика реализуется по инициативе и при постоянной поддержке президента России Владимира Путина, который уделяет особое внимание вопросам развития образования и улучшения качества жизни населения.

Получение новых транспортных средств стало значительным событием для школ Ленинградской области.