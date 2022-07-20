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Питерец.ру » Общество » Одна из лучших физико-математических школ Петербурга исчезнет на фоне равнодушия Беглова

Одна из лучших физико-математических школ Петербурга исчезнет на фоне равнодушия Беглова

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Опубликовал: Anton78
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Одна из лучших физико-математических школ Петербурга исчезнет на фоне равнодушия Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов собирается погубить одну из лучших физико-математических школ Петербурга – Лабораторию Непрерывного Математического Образования (ЛНМО). Происходит это на фоне заявлений президента России Владимира Путина о необходимости поддерживать в Петербурге образование и роботизацию.

Как стало известно СМИ, петербургские чиновники под управлением губернатора Беглова собираются закрыть одну из лучших физико-математических школ города – Лабораторию Непрерывного Математического Образования (ЛНМО). Об этом сообщили сотрудники образовательного учреждения. Лаборатория ежегодно готовит победителей международных соревнований в области математики и других наук. По информации учреждения, с руководством были расторгнуты договоры об аренде, классы опечатаны. Учебному заведению предлагается в полуторамесячный срок найти новые помещения и получить статус частной школы, что неизбежно скажется на доступности образования для талантливых детей из разных семей.

«Да, это происходит со школой, которая дала путевку в жизнь сотням молодых учёных, биологов, инженеров. Проект, который выполнял государственные задачи, готовил кадры для так необходимого государству импортозамещения, оказался не нужен городу», - говорится в публичном обращении сотрудников учебного заведения.

На этом фоне Президент Владимир Путин во время работы на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», организованного «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов», подчеркнул, что в Петербурге необходимо развивать направление роботизации и образование в целом.

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