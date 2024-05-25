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Питерец.ру » Политика » Чего Петербург достиг за 5 лет?

Чего Петербург достиг за 5 лет?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
piter-news.net
Губернатор рассказал о результатах СПб за предыдущие 5 лет

«Питерец.ру» отмечает, что градоначальник Александр Беглов подвел итоги работы за прошедшие 5 лет. По его словам, в данный период Петербург продолжал активно развиваться.

СПб удалось преодолеть пандемию ковида – тогда все структуры города действовали слаженно как один механизм. Также в очень сложный период Северная столица смогла увеличить экономические показатели, выйти на доходность в 1 трлн. руб. и улучшить потенциал города.

В последние годы СПб в 2 раза увеличил свой вклад в экономику РФ. Кроме того, город достиг рекордных показателей по вводу социальных объектов – появилось более 100 школ и свыше 200 детсадов, а также 6 стационаров-трансформеров и 53 медобъекта. Беглов отметил, что Петербург может стать лидером в стране по развитию технологий.

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