Чего Петербург достиг за 5 лет?

«Питерец.ру» отмечает, что градоначальник Александр Беглов подвел итоги работы за прошедшие 5 лет. По его словам, в данный период Петербург продолжал активно развиваться.

СПб удалось преодолеть пандемию ковида – тогда все структуры города действовали слаженно как один механизм. Также в очень сложный период Северная столица смогла увеличить экономические показатели, выйти на доходность в 1 трлн. руб. и улучшить потенциал города.

В последние годы СПб в 2 раза увеличил свой вклад в экономику РФ. Кроме того, город достиг рекордных показателей по вводу социальных объектов – появилось более 100 школ и свыше 200 детсадов, а также 6 стационаров-трансформеров и 53 медобъекта. Беглов отметил, что Петербург может стать лидером в стране по развитию технологий.