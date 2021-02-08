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Питерец.ру » Общество » Возобновление диспансеризации?

Возобновление диспансеризации?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге могут возобновить медицинские обследования

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Ежедневное число новых зараженных начинает заметно сокращаться. Поэтому через 2,5 месяца в городе могут возобновить диспансеризацию.

В городском Комздраве намерены поднять данный вопрос. Об этом сообщил глава структуры Дмитрий Лосовец. По его словам, диспансеризация крайне важна для людей, страдающих онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такое обследование поможет выявлять болезнь.

Стабилизация ситуации с коронавирусом – это хорошая новость для Петербурга. Есть надежда, что пандемия серьезно пойдет на спад, а потом совсем закончится. Постепенно город вернется к привычной жизни.

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