Возобновление диспансеризации?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Ежедневное число новых зараженных начинает заметно сокращаться. Поэтому через 2,5 месяца в городе могут возобновить диспансеризацию.

В городском Комздраве намерены поднять данный вопрос. Об этом сообщил глава структуры Дмитрий Лосовец. По его словам, диспансеризация крайне важна для людей, страдающих онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такое обследование поможет выявлять болезнь.

Стабилизация ситуации с коронавирусом – это хорошая новость для Петербурга. Есть надежда, что пандемия серьезно пойдет на спад, а потом совсем закончится. Постепенно город вернется к привычной жизни.