Методы лечения зубов в стоматологической клинике

ента новостей

11:13
В Петербурге задержали 16-летнего юношу, который осуществлял техподдержку мошеннического call-центра
09:44
В центре Петербурга трое злоумышленников выбивали деньги из ливийца
09:05
Возможны ли переговоры по Украине?
08:35
Власти хотят бюджет в 2 триллиона
02:10
После поражения в 22-м туре ФНЛ от махачкалинского «Динамо» «Ленинградец» готовится к матчу с «Енисеем»
01:36
Футбольный «Зенит» победил «Динамо» со счётом 2:0 и вышел в полуфинал Кубка России
21:58
ВХЛ: после поражение в овертайме в первом матче серии «СКА-Нева» крупно проиграла тульскому АКМ и вторую игру, счёт – 2:6
16:26
В Ленобласти пройдут народные гуляния «Демидовская масленица»
14:08
Спортсмены из Петербурга стали призерами первенства России по синхронному плаванию
14:01
Стали извести даты проведения XIII Турнира им. В.А. Соловьева в 2024 году
13:58
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, откуда изъяли около 19 кг наркотических веществ
12:18
В Красном Селе задержали двоих на «Жигулях» с крупной партией "синтетики"
12:11
В Ленобласти задержали пьяного водителя «БМВ-318», который травмировал полицейского
11:51
Какие машины приобретают чаще всего?
11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
11:44
На Васильевском острове поймали 38-летнюю "закладчицу"
11:38
В Петербурге задержали женщину-таксиста, обманувшую пенсионерку
11:10
Определили «индекс блина»
09:36
В Ленобласти «УАЗ» провалился под лед Сяберского озера
18:45
Российская премьера «Последней цены» состоится на «Духе огня»
15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
11:32
В Петербурге поймали троих грабителей, напавших на продмаг на проспекте Науки
10:40
В Петроградском районе мошенники списали со счета пенсионерки более 470 тысяч рублей
10:21
Telegram в очередной раз оштрафовали за неудаление фейков
10:17
В Невском районе дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
10:10
В Красносельском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на юриста
09:23
В Петербурге полицейские применили табельное оружие для задержания пьяного водителя
09:13
В лидерах по ипотеке для айтишников
08:45
Что с рейтингом кандидатов?
02:10
Такого не ожидал никто: «Динамо-ЛО» в 28-м туре мужской волейбольной Суперлиги проиграло АСК со счётом 0–3
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Стоматология » Методы лечения зубов в стоматологической клинике

Методы лечения зубов в стоматологической клинике

0
29
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
В современных стоматологических клиниках используются передовые методы диагностики заболеваний зубов

В современных стоматологических клиниках используются передовые методы диагностики заболеваний зубов. С помощью рентгеновских снимков и компьютерной томографии врачи получают полную картину состояния зубочелюстной системы. Кроме того, применяются методы клинического осмотра и специальные инструменты, которые помогают быстро определить наличие кариеса, пульпита, периодонтита и других заболеваний. Эти процедуры позволяют точно понять не только наличие заболеваний, но и их степень развития.

Лечение кариеса

Одной из самых популярных услуг в стоматологических клиниках является лечение кариеса https://stomatologia-stomik.ru/. Врачи проводят удаление пораженной ткани и очищают полость зуба. Затем кариозная полость заполняется пломбой из различных материалов, в зависимости от места поражения и эстетических предпочтений пациента. Важно отметить, что регулярные посещения стоматолога помогают предотвратить появление кариеса и сохранить здоровье зубов на протяжении многих лет.

Лечение пульпита

Пульпитом называют воспаление пульпы, которое приводит к появлению сильных болей. Современные методы лечения пульпита включают удаление пораженной ткани и проведение эндодонтической обработки. Врачи используют специальные инструменты и антисептические препараты, которые помогают эффективно очищать корневые каналы, а также предотвращают повторное воспаление. После проведения процедуры пациенту рекомендуется обратить особое внимание на гигиену полости рта, которая требует особого ухода.

Лечение периодонтита

Периодонтит представляет собой опасное воспаление тканей, которые находятся вокруг зуба. Лечение этого заболевания направлено на удаление инфекции из зуба и восстановление здоровья пародонта. Специалисты используют методы механической и химической обработки корневых каналов, а также проводят процедуры регенерации тканей. Важно начать лечение периодонтита на ранней стадии, чтобы предотвратить разрушение костной ткани и сохранить зуб.

Имплантация и протезирование

Имплантация и протезирование — это методы восстановления зубов после их потери или повреждения. Имплантация заключается в установке искусственного зуба в костную ткань челюсти, что обеспечивает надежную фиксацию и функциональность. Протезирование, в свою очередь, предполагает изготовление и установку съемных или несъемных протезов на оставшиеся зубы или имплантаты. Эти процедуры помогают пациентам восстановить эстетику улыбки и функции жевания, обеспечивая комфорт и уверенность в себе.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-09-2022, 21:07
Современные методы диагностики и лечения кариеса
28-06-2019, 23:35
Диагностика зубов и профессиональное назначение лечения
24-04-2016, 23:59
Что такое кариес?
26-03-2021, 21:06
Периодонтит: профилактика и лечение
21-10-2021, 12:34
Что нужно знать о периодонтите?
14-09-2016, 22:01
Зачем лечится в Израиле

Происшествия на дорогах

0
123
Вчера, 11:50
В Луге 27-летний водитель на автомобиле «ВАЗ» сбил двоих детей на пешеходном переход
0
266
12-03-2024, 15:45
В Ленобалсти на "Южном полукольце" в ДТП погиб водитель "Рено"
0
242
11-03-2024, 12:40
На Крестовском проспекте в ДТП погиб велосипедист
0
180
11-03-2024, 10:05
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали три человека
Наверх