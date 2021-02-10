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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Библиотека им. Лермонтова возобновляет курс лекций «Здоровье петербуржцев серебряного возраста»

Библиотека им. Лермонтова возобновляет курс лекций «Здоровье петербуржцев серебряного возраста»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Библиотека им. Лермонтова возобновляет курс лекций «Здоровье петербуржцев серебряного возраста»

16 февраля в 15.00 в библиотеке им. Лермонтова состоится первая в этом году лекция из цикла «Здоровье петербуржцев серебряного возраста». Встреча с жителями Санкт-Петербурга по многочисленным просьбам слушателей будет посвящена вопросам психического здоровья людей старшего (серебряного) поколения.

Заболевания, связанные с когнитивными нарушениями (память, внимание, речь), занимают одно из первых мест по числу часто встречающихся проблем со здоровьем у жителей нашего мегаполиса. Какие признаки серьёзных проблем с психическим здоровьем надо знать? Какие современные подходы существуют в лечении и профилактике болезней, связанных с нарушениями мозговой активности людей старшего возраста? Какова последовательность действий при возникновении подозрения о наличии заболевания?

На эти и многие другие вопросы ответит клинический психолог, специалист по геронтопсихологии Екатерина Ураева, автор проекта StopДеменция.

При поддержке библиотеки им. Лермонтова курс «Здоровье петербуржцев серебряного возраста» в 2019 году посетили более 250 человек, в 2020 году занятия проходили в онлайн-формате, самые востребованные у слушателей темы размещены на YouTube-канале библиотеки. Особое внимание было уделено тому, как именно справляются люди серебряного возраста, жители Санкт-Петербурга и Ленобласти, в период пандемии COVID-19, что делать родственникам, как объяснять пожилым людям необходимость соблюдать режим и ограничения, чем можно помочь и как поддержать близких в такое неспокойное время.

Справочно:

Благотворительный просветительский проект StopДеменция посвящен профилактике старческих заболеваний и улучшению качества жизни пожилых людей. Он включает в себя авторские образовательные курсы для пожилых людей по профилактике возрастных заболеваний, связанных со снижением мозговой активности; школу для родственников; образовательные программы для сиделок и людей, осуществляющих уход за людьми, страдающими когнитивными расстройствами.

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