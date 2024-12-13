СПБ в топ-3 по активности путешественников

«Питерец.ру» отмечает, что в текущем году жители СПб заняли 2 место по количеству путешествий, уступив в данном рейтинге лишь москвичам. Учитывались активные путешественники – те, кто совершил не менее 4 поездок за год.

В СПб таковых оказалось 10%. Наиболее востребованными направлениями для поездок стали Москва, Калининград и Казань. Что касается зарубежных путешествий, то здесь пальма первенства принадлежит крупнейшим городам ОАЭ, Беларуси и Китая.

Активно путешествующих жителей Москвы оказалось 36%. Они предпочитали СПб, Сочи и Махачкалу, а из иностранных направлений выбирали крупнейшие мегаполисы ОАЭ, Армении и Турции. Тройку лидеров по активности путешественников занял Екатеринбург – таковых оказалось 2,5%. Екатеринбуржцы предпочитали два крупнейших мегаполиса РФ и Сочи, а также Стамбул, Баку и Пхукет.