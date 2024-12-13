ента новостей

10:37
Мошенники используют схему в Telegram
10:07
СПБ в топ-3 по активности путешественников
09:21
Чего хотят петербуржцы в 2025 году?
01:09
После победы над ЦСКА баскетбольный «Зенит» разгромил «Астану» с разницей в 37 очков
22:10
На улице Джона Рида автоледи на иномарке сбила 8-летнего мальчика
19:56
Законодательное Собрание Петербурга отметило 30-летний юбилей
17:06
Доммараджу Гукеш из Индии стал новым чемпионом мира по шахматам: Дин Лижэня в эндшпиле 14-й партии матча в Сингапуре сгубил размен ладей
15:33
Петербургские кёрлингисты стали призерами Кубка России
15:23
В Пушкине открыли второе здание детского сада на Сапёрной улице
15:20
Сосновское сельское поселение заняло 4 место в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
12:05
День Конституции Российской Федерации
11:49
На 2-м Муринском проспекте иномарка насмерть сбала мужчину
11:45
Пенсионерка с проспекта Науки отдала мошенникам около 10 млн рублей
10:58
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 85-летнюю мужчину
10:57
На корпоративах бывали эксцессы
10:48
В Невском районе поймали участника конфликта в автобусе
10:31
Опять фиктивно регистрировали мигрантов
10:10
Под Набиуллиной зашаталось кресло?
09:50
Траты на парфюм выросли
20:50
После того, как вратарь СКА Павел Мойсевич не пропустил в матче с «Барысом», Роман Ротенберг заявил: «Железобетонная оборона – то, что нам нужно!»
20:29
Гандбольный «Зенит» одержал важную победу над «Пермскими медведями» со счётом 37:30, Дмитрий Киселёв забил 9 мячей
16:48
В Мариинском дворце прошла тожественная церемония награждения почетными знаками
13:49
На улице Комсомола иномарка сбила 16-летнего подростка
13:43
В Отрадном задержали пособника мошенников при попытке обмануть женщину
13:36
Во Всеволожске задержали подозреваемую в убийстве
13:29
В Сестрорецке задержали пособника мошенников, подозреваемого в многомиллионном обмане пенсионера
13:18
Премьера в ТЮЗе! Спектакль «Пушкин. Сквозь Метель»
13:10
В России ужесточили ответственность за создание финансовых пирамид
13:05
В Калининском районе поймали подростков, подозреваемых в грабеже  табачного магазина
12:55
В Шушарах задержаны участники этнической преступной группы, подозреваемых в вымогательстве
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » СПБ в топ-3 по активности путешественников

СПБ в топ-3 по активности путешественников

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Петербуржцы попали в число наиболее активных путешественников

«Питерец.ру» отмечает, что в текущем году жители СПб заняли 2 место по количеству путешествий, уступив в данном рейтинге лишь москвичам. Учитывались активные путешественники – те, кто совершил не менее 4 поездок за год.

В СПб таковых оказалось 10%. Наиболее востребованными направлениями для поездок стали Москва, Калининград и Казань. Что касается зарубежных путешествий, то здесь пальма первенства принадлежит крупнейшим городам ОАЭ, Беларуси и Китая.

Активно путешествующих жителей Москвы оказалось 36%. Они предпочитали СПб, Сочи и Махачкалу, а из иностранных направлений выбирали крупнейшие мегаполисы ОАЭ, Армении и Турции. Тройку лидеров по активности путешественников занял Екатеринбург – таковых оказалось 2,5%. Екатеринбуржцы предпочитали два крупнейших мегаполиса РФ и Сочи, а также Стамбул, Баку и Пхукет.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-01-2023, 09:16
Куда едут на Рождество?
22-02-2023, 07:26
Охотно едут в Петербург
22-02-2021, 08:22
Куда ехать на праздники?
14-12-2019, 08:43
Семья потратила 2 миллиона на поездку в Таиланд
28-12-2022, 12:11
Туристов было почти 200 тысяч
29-02-2024, 09:29
Куда едут 8 марта?

Происшествия на дорогах

Вчера, 22:10
На улице Джона Рида автоледи на иномарке сбила 8-летнего мальчика
Вчера, 11:49
На 2-м Муринском проспекте иномарка насмерть сбала мужчину
Вчера, 10:58
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 85-летнюю мужчину
11-12-2024, 13:49
На улице Комсомола иномарка сбила 16-летнего подростка
Наверх