Куда ехать на праздники?

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург оказался самым востребованным направлением для путешествий на 23 февраля и 8 марта. Многие люди предпочитают посетить именно город на Неве в грядущие праздники. Так что Петербург завоевал заслуженное лидерство в сфере индивидуальных путешествий.

На втором месте в этом рейтинге оказалась Москва, а тройку лидеров замкнул Сочи. При составлении учитывались данные по бронированию отелей. В Петербурге к праздникам были разработаны специальные тематические маршруты по городу. Так что приезжие смогут отлично провести здесь время.

Северная столица обладает серьезной туристической привлекательностью. Поэтому сюда охотно едут как россияне, так и иностранцы.