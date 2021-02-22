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Питерец.ру » Общество » Куда ехать на праздники?

Куда ехать на праздники?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
В Петербург охотно едут на 23 февраля и 8 марта

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург оказался самым востребованным направлением для путешествий на 23 февраля и 8 марта. Многие люди предпочитают посетить именно город на Неве в грядущие праздники. Так что Петербург завоевал заслуженное лидерство в сфере индивидуальных путешествий.

На втором месте в этом рейтинге оказалась Москва, а тройку лидеров замкнул Сочи. При составлении учитывались данные по бронированию отелей. В Петербурге к праздникам были разработаны специальные тематические маршруты по городу. Так что приезжие смогут отлично провести здесь время.

Северная столица обладает серьезной туристической привлекательностью. Поэтому сюда охотно едут как россияне, так и иностранцы.

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