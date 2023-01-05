Куда едут на Рождество?

Рождество – праздник, который отмечает весь христианский мир. При этом католики и протестанты делают это 25 декабря, православные – 7 января. В нашей стране преобладает православное христианство, поэтому дня нас актуальна вторая дата.

«Питерец.ру» отмечает, что Рождество также становится временем для отдыха, когда многие люди предпочитают отправляться в другой город. 23% всех бронирований в отелях в этот день приходится на Петербург.

Он занял 2 место среди популярных рождественских направлений. Лидер здесь оказалась Москва, куда отправляются 25% туристов. В тройку попал Сочи – туда приезжают 14% путешественников. В топ-5 также вошли Казань и Нижний Новгород.

Что касается зарубежных городов, то здесь наиболее популярным стал Пхукет. Далее идут Стамбул и Дубай.